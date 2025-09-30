法哥重磅推出：四大法律資源，助你搞掂工傷、交通意外、車手獎與賠償計算

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月30日 - 近年工傷案件、交通意外糾紛及車手補助申請頻繁出現，市民或打工仔往往在資訊不足、程序繁瑣中迷失方向。為此，法律資訊平台「法哥」正式推出四大免費資源：《工傷程序全攻略》、《交通意外傷亡賠償懶人包》、《車手獎申請懶人包》以及互動工具「工傷賠償計算機》，希望以貼地語言、詳盡流程和實用工具，幫助公眾清晰了解權益、掌握流程、避免被誤導。



四大資源介紹與亮點



一、《工傷程序全攻略》



從「什麼算工傷？」開始，文章逐步拆解從受傷一刻起要做的事項、報工傷流程、就診時如何表述、判傷程序、賠償項目及爭議處理等細節。



二、《交通意外傷亡賠償懶人包》



整理交通意外後的必備知識，涵蓋報警、索償完整流程，以及醫療費、收入損失、精神損害、致命意外下的家屬權益。



三、《車手獎申請懶人包》



專為車手及駕駛員設計，詳細說明車手獎的申請資格、金額計算方式、流程與常見誤區，避免錯失補助良機。



四、「工傷賠償計算機」



創新的互動工具，只需輸入月薪、病假日數、判傷百分比及受傷年齡，即可快速估算可能獲得的工傷賠償金額，為市民提供參考依據。



「法哥」的使命



「法哥」致力以簡單易明的方式，將艱深的法律知識普及化，讓市民能在最需要的時候快速找到答案，並掌握保障自身權益的正確方向。



> 「由工傷到交通意外，以至申請車手獎，法哥都希望讓大家『一 click 就知點做』，唔使走冤枉路，仲可以爭取到應得保障。」——「法哥」創辦人表示。





關於法哥

「法哥」是一個專注於香港法律資訊的免費平台，提供實用、貼地的法律知識，涵蓋工傷、交通意外、刑事案件等範疇，致力讓人人都能「知法、用法、護法」。







