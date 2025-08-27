法國人吃飯禮儀就是「慢」：七半吃到十一點慢到懷疑人生，卻學會了享受生活品質｜Austin《港男在法國》

在香港，吃飯最講求效率。茶餐廳點餐後三分鐘就能上菜，十五分鐘解決一頓飯，侍應還會在旁邊端著帳單，眼神示意你「吃完可以走了」。這種快速、準確的節奏，已經深深融入我們的生活，吃飯幾乎只是「填飽肚子」的程序。

然而在法國，一切都完全不同。

在巴黎，如果你走進一家小酒館（bistrot）或傳統法國餐廳（brasserie），一定會發現侍應從容不迫。點餐後，他們通常先送上一籃麵包，然後就消失一大段時間。我第一次在巴黎的一家brasserie吃晚餐，前菜的洋蔥湯很快就上桌，讓我一度以為「原來法國餐廳也沒那麼慢」。結果主菜卻足足等了四十五分鐘，期間我只能望著空桌發呆，甚至懷疑廚師是不是臨時出去買牛排。最有趣的是，鄰桌的法國人卻神情自若，慢慢品酒、聊天，完全沒有一絲焦躁，好像時間在他們身邊靜止了一樣。

漸漸地我才發現，對法國人來說，吃飯從來不是單純的「果腹」行為，而是一場社交與生活的儀式。兩三個小時才結束一頓晚餐，對他們而言再正常不過。他們不認為這樣的「慢」是缺點，反而覺得這才是用餐的價值所在。餐桌的重要性不在於菜端得快不快，而在於彼此的交談、氛圍的營造，以及對生活節奏的細細品味。食物只是舞台上的道具，真正的主角是時間與陪伴。

在香港，我們總是爭分奪秒，一頓飯很少會超過一小時，但在法國，三個小時的晚餐才算完整。剛開始時我經常餓到受不了，只能不斷用麵包墊肚子，心裡焦躁不安。這樣的「慢」對我而言簡直是折磨，也徹底挑戰了我對「效率」的理解。

不過，當我慢慢學會不再催促，反而開始欣賞這種餐桌上的悠閒。坐在巴黎的露天餐館，看著街道上人來人往，邊等主菜邊和朋友聊天，時間竟然過得格外快。以前總嫌浪費時間，現在卻覺得這才是真正的休息。

有一次，我和幾位法國朋友聚餐，從七點半一路坐到十一點，最後連餐廳的侍應都開始收拾桌子。我原本以為會無聊，但整晚卻聊得非常開心，反而完全沒有「浪費」的感覺。那時開始才明白，對法國人來說，晚餐不是中斷生活的一部分，而就是生活本身。

所以，在法國餐廳吃飯，你一定會懷疑人生：「為什麼菜還沒上？」可是當你一旦能接受這份「慢」，你就會發現這其實是一種奢侈。香港的生活太快了，而在法國，學會給自己留下一點空白，才是真正的享受。

