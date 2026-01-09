法國公司獲得兩項 DriX H-9 自主海上無人船合約

一家法國海事機器人和導航系統公司最近簽訂了兩份新合約，將為法國及另一個未披露的盟國海軍提供其 DriX H-9 自主水面無人機的支持。位於巴黎的 Exail Technologies 在 2026 年 1 月 7 日確認了這兩份新合約，這些創新應對了海洋領域威脅的增加。DriX H-9 是該公司 DriX 無人水面無人機系列中的長程變種，專為在海上執行長時間任務而設計，並且需要最少的人為干預，長度為 9 米，排水量為 2.1 噸。該平台可連續運行長達 20 天，並能達到 2,000 海里（約 2,301 英里）的範圍，適合於長時間監視、海洋監測任務及水文調查。

DriX H-9 水面無人機的燃料容量為 550 升，巡航速度可達 13 節，同時保持低聲學和雷達特徵。該船能夠保持靜止和懸停，這使其在數據收集任務或支持水下任務時能夠維持精確定位。與其較小的兄弟 DriX H-8 相比，H-9 支持遠程操作拖曳裝置 (ROTV) 的部署和拖曳能力。它還配備了可在深達 3,000 米（約 9,842 英尺）處操作的多波束回聲探測器 (MBES)。

該船設計便於部署和物流，整個平台可以在一個 40 英尺的集裝箱中運輸。在 Exail 的兩個訂單中，首個訂單由一家領先海軍的創新部門下達，DriX H-9 將被配置為反無人機系統 (CUAS) 任務，並將整合第三方傳感器和技術，以檢測、追蹤及中和敵對空中無人機。雖然在陸地上常見，將反無人機系統應用於自主海事平台可確保離岸保護。

通過在水面無人機上搭載 CUAS 能力，海軍部隊可以將無人機防禦投射到海岸線之外。其自主性、載重能力和模塊化設計使其能夠快速整合新系統以執行各種任務，包括監視、安全、水文學、反無人機戰爭和基礎設施保護。法國海軍的水文和海洋服務局 (SHOM) 下達了第二個訂單，這是法國機構第二次購買 DriX 系統，進一步加強了該平台在海床測繪和海洋數據收集中的聲譽。

在此角色中，DriX H-9 將幫助加速調查周期，擴大監測區域的覆蓋範圍，更快速地提供可靠數據。這對於安全導航、港口管理和海洋空間規劃都是至關重要的需求。Exail 在幾個月內獲得三個 DriX H-9 的訂單，顯示出該公司自主無人機系列的技術成熟度和操作相關性。該公司還表示，將在 2026 年完成其他水面無人機合約的簽訂。

