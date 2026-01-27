法國前參議員涉向同僚落藥案開審 否認蓄意性侵 稱抑鬱服藥屬「操作失誤」︱Yahoo

蓋里奧（Joël Guerriau） REUTERS/Stephanie Lecocq

【Yahoo新聞報道】法國一名 68 歲前參議員涉嫌在巴黎寓所向一名國會議員的飲品落藥，案件周一（26 日）在巴黎開審。被告否認有意向對方落藥或施行性侵，辯稱因長期受抑鬱問題困擾，誤將原本預留自行服用的藥物飲品端給對方，形容事件屬「操作失誤」。

綜合外媒報道，被告為 68 歲的前參議員蓋里奧（Joël Guerriau）。控方稱，蓋里奧在巴黎寓所款待國會議員祖素（Sandrine Josso）期間，在香檳中加入搖頭丸成分 MDMA，意圖性侵。蓋里奧被控藏毒，以及在未經對方知情下施用足以影響判斷能力的物質，以圖干犯罪行。

現年 50 歲的祖素為中間派國會議員。祖素表示，當日應蓋里奧邀請到訪寓所，原以為只是慶祝對方成功連任。祖素與蓋里奧相識多年，過往視對方為朋友。

祖素其後向法國傳媒表示，飲用香檳後不久便感到身體不適，出現心悸等嚴重症狀，形容情況如同即將心臟病發，期間曾看到蓋里奧手中拿着一個細小包裝物，隨即離開寓所，乘坐的士前往醫院。院方為祖素驗血後，證實體內含有 MDMA。

祖素（Sandrine Josso） REUTERS/Stephanie Lecocq

辯方：事件屬「操作失誤」

蓋里奧承認曾向祖素提供含有 MDMA 的飲品，但否認有意下藥或性侵。蓋里奧的律師團隊表示，事件屬於「操作失誤」，稱蓋里奧因抑鬱問題在家中持有藥物，原計劃自行服用，並在前一日將藥物加入酒杯，但其後誤將該杯香檳遞給祖素。辯方強調，蓋里奧並無任何犯罪意圖。

起訴期間，蓋里奧仍繼續擔任參議員近兩年，直至 10 月才宣布辭職。蓋里奧當時形容辭職屬政治決定，與司法案件無關。根據法國法律，為干犯強姦或性侵犯而向他人施用藥物，最高可判監 5 年；藏毒罪名則最高可判監 10 年。

佩利科案轟動全球

案件審理之際，法國社會仍未走出佩利科案件帶來的陰影。佩利科案中，佩利科前夫聯同 50 名男子，被裁定在 2011 年至 2020 年期間，趁佩利科在藥物影響下多次對她施以性侵。

該案令藥物促成性暴力問題廣受關注，亦促使法國在 10 月通過新法，將任何未經同意的性行為明確定義為強姦或性侵犯。