法國前總統沙柯吉入獄服刑 法院裁定上訴期間獲釋
（法新社巴黎10日電） 法國前總統沙柯吉因親信涉非法收取政治獻金，遭法院以刑事共謀罪判處5年有期徒刑，上月入監服刑並提起上訴。上訴法院今天裁定，沙柯吉將在等待上訴審理期間獲釋。
沙柯吉（Nicolas Sarkozy）在2007年至2012年間擔任法國總統，由於他曾在2007年競選總統期間，收受利比亞已故強人格達費（Moamer Kadhafi）提供的非法政治獻金，因此刑事共謀罪成立，被判處5年有期徒刑。
沙柯吉上月21日被監禁在巴黎的聖蒂監獄（La Sante），對於曾在2007年至2012年擔任法國總統的沙柯吉來說，無疑是一次令人震驚的政治重擊。
他一再否認自己有任何不當行為，並已提起上訴，他說，自己是報復和仇恨的受害者。他不會親自出庭，但會委託律師在上訴法院為其辯護。
沙柯吉入獄後，他的律師英格萊恩（Christophe Ingrain）表示，沙柯吉並不符合任何「臨時拘留」的法律正當理由，他始終遵守司法程序。
在法國刑法中，「臨時拘留」是為了包括防止犯罪繼續發生，或是確保被告能接受司法審判。
