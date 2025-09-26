專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
法國前總統薩爾科齊「串謀」罪成判囚5年 一文睇清與利比亞獨裁「狂人」卡達菲轇轕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）周四（25日）被巴黎刑事法院裁定「串謀」罪成，判監5年，罰款10萬歐元（約91萬港元），或成法國首位入獄的前總統。他涉於2007年總統選舉期間，意圖收受利比亞獨裁總統、、「狂人」卡達菲（Muammar Gaddafi）的5000萬歐羅巨額競選資助。
薩爾科齊涉及甚麼控罪？
法院裁定薩爾科齊貪污及非法競選資金等控罪不成立，判詞指薩爾科齊容許親信聯絡利比亞官員，意圖以支持卡達菲政府為交換條件，以獲得財務支持。他被認定對下屬行為負有責任，但未有足夠證據證明其本人直接收受相關資金，及資金是否確實用于競選活動。
誰捲入這場官司？
同案除了薩爾科齊，另有11名被告，包括他的副手和下屬等，其中競選財務主管 Éric Woerth 因證據不足被無罪，被控充當「中間人」的法國黎巴嫩商人Ziad Takieddine 因涉另一宗貪污案，2020年逃往黎巴嫩，判決公布前兩日在當地去世。
薩爾科齊如何回應被控？
薩爾科齊 2007 年當選總統，結束左翼長期執政，2012 年連任失敗，其後屢陷司法風波，曾兩度被判有罪，但均未真正入獄服刑。他否認所有控罪，批指控帶有政治動機，是卡達菲家族的「政治報復」，表明會就該案提出上訴。惟法院裁定，即使他上訴，監禁令依然生效，檢方需在一個月內通知他入獄日期，意味薩爾科齊或將成位首位被監禁的法國前總統。
薩爾科齊是誰？
70 歲的薩爾科齊擁有匈牙利、希臘和猶太血統，是法國右翼前總統，2004年至2007年，他擔任自由保守派共和黨領導人，同期任內政部長，因強硬作風和平息 2005 年巴黎騷亂獲得不少民意支持，2007 年以 53% 得票率當選總統。
2008 年他在任總統期間，與超模、歌手 Carla Bruni 相戀並結婚，戀情被廣泛報道。
他在2012 年卸任，其後一直是法國右翼政治圈頗具影響力的人物，但同時面對多項貪污指控，曾被兩度判罪，今年其法國最高榮譽軍團勳章亦被褫奪。
事件如何被揭發？
薩爾科齊 2007 年當選總統，曾在其官邸巴黎艾麗榭宮歡迎卡達菲到訪。但2011年阿拉伯地區爆發推翻專制政權的「阿拉伯之春」示威浪潮，薩爾科齊在卡達菲遇襲身死、勢力倒台後，於利比亞過度政府成立十日即高調承認反抗軍地位。
同年，利比亞曾有傳媒報道卡達6菲政府為薩爾科齊提供競選資金的傳言，事件開始發酵，陸續有媒體報道指獲得相關內部文件，提到卡達菲向薩爾科齊提供5,000萬歐元（約 4.5 億港元）競選資金，薩爾科齊否認，稱相關文件是偽造的。
至 2014 年，一家法國電視台報道一段卡達菲的錄音，他提到「薩爾科齊智力低下… 多虧了我，他才能當上總統…我們給了他資金，讓他獲勝。」同年，卡達菲兒子Saif al-Islam Gaddafi 也在受訪時指，「我們要求這個小丑做的第一件事就是把錢還給利比亞人民，但他讓我們失望了。」
來源：Al Jazeera
