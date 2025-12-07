法國動畫Arco強勢問鼎奧斯卡

（法新社洛杉磯6日電） 奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）出資、深受影評人喜愛的法國動畫電影Arco，在鬼才導演烏戈比安維努帶領下，似乎具備了問鼎奧斯卡金像獎的一切條件。

但從坎城首映，到被寄予奧斯卡厚望，這一路走來都讓烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）感覺不太真實，甚至懷疑起自己是否真的想要那座小金人。

「獎項既是祝福，也是詛咒…它們會為未來帶來壓力。」

38歲烏戈比安維努在洛杉磯接受法新社訪問、為電影宣傳時說，他的作品是一部描繪和平未來的夢幻之作。

「我的工作是創造，而要創造，你必須保持輕鬆、自在、能夠想像。」

正是這份真誠的創作理念，讓這位漫畫家完成他的第一部長片。他拒絕好萊塢提出將其漫畫改編為電影的邀約，選擇創造「全新的作品」。

Arco曾獲享譽世界的安錫（Annecy）國際動畫影展最大獎，講述兩名孩子在截然不同的兩個未來之間，建立起美麗友誼的故事。

主角Arco來自遙遠未來，那時人類住在雲端平台上、與自然和諧共存，讓地球得以再生。

Arco披著從家中偷來的彩虹披風，想回到過去看看恐龍，但他在時空旅行時失控，意外來到2075年。

在這個不算太遙遠的未來，他遇見同齡女孩Iris，她飽受無止盡的自然災害折磨，父母透過全息投影與她互動，甚至常把照顧責任交給機器人保母。

Iris決心幫助Arco回家，而這樣的善意，也將教會她如何拯救人類。

烏戈比安維努表示，他希望這部具有環保意識的寓言提醒大家一件事：「不要對孩子說謊。」

「我們生活在一個每年夏天都會出現熱浪、火災…而且這些現象還會加劇的世界。」

他想告訴孩子們：「這就是你所生活的世界、你身處的時代，但這並不代表沒有希望。」

這部烏托邦式、全程以2D製作並配上夢幻配樂的作品，被拿來與日本動畫大師宮崎駿的作品相比。

但烏戈比安維努在製作Arco時面臨重重困難，製片方不喜歡劇本，主要因為故事中沒有明顯反派。

「在籌資階段，我們因此受到許多批評，儘管故事中其實存在一個巨大的反派——我們所生活的體制。」

為了推進計畫，他冒險投入所有積蓄，製作了黑白分鏡向投資者展示，這個粗略版本成功打動了娜塔莉波曼的製片公司 Mountain A。

娜塔莉波曼10月接受法新社訪問時表示，她支持Arco，因為她希望「拍出能為孩子創造更好世界的電影」。

烏戈比安維努坦言自己過去的作品色調較為陰暗，但成為父親後，他不再想延續如今看來只是「故作姿態」的犬儒風格。

這位育有兩個年幼孩子的父親說：「我想給這個世界一個擁抱，我想拍一部溫柔的電影，去『創造光』，而不是黑暗。」

烏戈比安維努希望Arco的成功能激勵法國動畫產業。

「在法國，我們常在劇本階段就自我侷限，因為心裡想著：『我們永遠籌不到那麼多錢來拍這個。』」

「讓我安心的是，只要我們真誠創作，人們就會被感動。」