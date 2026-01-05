法國十網民造謠指第一夫人變性罪成 判監最高八個月獲緩刑

布麗吉特比馬克龍年長 24 歲，二人一直受網民謔笑纏擾。. (Photo by Telmo Pinto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

巴黎法院今日（5 日）判處十人網上騷擾法國第一夫人布麗吉特罪名成立，最重者被判監八個月，但獲緩刑。各人散播謠言，指稱布麗吉特是位跨性別女子，本來是男性。法國總統馬克龍伉儷亦已入稟美國控告右翼 KOL Candace Owens 誹謗，布麗吉特昨晚（4 日）在電視台節目上表示，她希望透過官司樹立榜樣，幫助青少年對抗騷擾。

布麗吉特多年來一直被謠言困擾，包括指她出生時原名為 Jean-Michel Trogneux，其實這是其胞兄的姓名。案中十名被告分別為八男二女，控罪指他們對布麗吉特的性別及性徵作出惡意評論，甚至因她比馬克龍年長 24 歲而指她有孌童癖。

布麗吉特表示，希望透過案件為青少年建立榜樣。她指針對自己的網上攻擊沒完沒了，甚至曾經有人入侵其稅務網站篡改她的身分。布麗吉特批評其攻擊者漠視她的證據，「出世紙並非廢紙，這是一位父親和一位母親就其子女的宣誓」。她希望協助青少年對抗騷擾，「如果我不樹立榜樣，這樣會很難」。