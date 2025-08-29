法國即將部署 30 MW 水冷小型模塊反應堆

一家法國公司 Calogena 正計劃在卡達拉赫（Cadarache）地點部署一個小型模塊反應堆（SMR）。這個地點是專注於能源的技術研究與開發中心。為了進行這項計劃，Calogena 與法國替代能源及原子能委員會（CEA）簽署了一份意向書。在卡達拉赫的指定區域，Calogena 將探索其水冷式小型模塊反應堆 CAL30 的潛在部署，該反應堆的熱功率為 30 MW。

CAL30 SMR 設計用來以碳中和的方式供應城市供熱網絡，並將在低壓和低溫下運行。Calogena 表示，該公司的目標是盡快實現部署，最早可在 2030 年投入運行。據悉，CAL30 是法國核安全與輻射防護局（ASNR）正在評估的四款小型模塊反應堆設計之一。Blue Capsule 和 Naarea 目前處於第二步，即準備審查階段，而該公司正在進行第三步的預許可階段，這使得初步技術評估得以開始，並能獲得監管機構對於在準備審查階段中提出的高風險主題的共同意見。

在第四步中，Jimmy 已向 ASNR 申請了「建設授權法令」，以建設一個旨在為位於 Bazancourt 的 Cristal Union Group 工廠提供工業熱能的 SMR。這些步驟顯示出 Calogena 的小型模塊反應堆不僅在設計上具備可靠性，還展現出高效的能量生產潛力。

Calogena 使用與傳統反應堆相同的燃料，但為了適應小型模塊的需求，這些燃料的形狀有所縮短。該公司聲稱，Calogena 模塊的佔地面積非常有限：土地面積為 3,000 平方米，建築面積少於 1,000 平方米。這種模塊不需要大量的水或電力供應。此外，重新加燃料只需每兩年運送一輛卡車，而傳統的木材燃燒解決方案則需要每天運送數十輛卡車。

專注於區域供熱，Calogena 的設計充分優化以滿足這一需求。反應堆能根據網絡的需求進行負載跟隨並快速提升功率。根據 Calogena 的說法，其反應堆的設計源自已在全球服務數十年的池式研究反應堆。該反應堆在低壓（6 巴，即低於自行車輪胎的壓力）和低溫（100 °C）下運行，直接利用熱能的方式及極少的輔助系統，使得這一概念在內部上比任何傳統反應堆更簡單和安全。

該公司聲稱，其反應堆設計簡單緊湊，核心體積不到一立方米，這意味著系統和組件可以在工廠組裝後再運輸到安裝現場，使得建設時間更短，成本也低於大型發電反應堆。這一設計理念不僅符合當前對於可再生能源的需求，還為未來的能源生產提供了一個可行的方向，顯示出小型模塊反應堆在全球能源轉型中的潛力。

