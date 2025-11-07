iHerb雙11優惠全網限時74折
法國告知中國Shein販售爭議情趣娃娃問題
（法新社上海7日電） 創立於中國的電商巨擘Shein因販售兒童外型情趣娃娃爭議，已遭到法國暫停網路平台營運。法國首席外貿官員今天說，他已告知中國當局，Shein這類販售行為在法國「不可接受」。
法國反詐欺當局3日發現，總部設於新加坡的Shein在其網路平台販售上述爭議娃娃。此後Shein雖已將商品下架，巴黎5日仍暫停其線上銷售業務，等待當局確認一切是否遵守法國法規；法國海關也已下令檢查約20萬件Shein包裹。
來到上海出席中國國際進口博覽會的法國負責外貿事務外交部部長代表（minister delegate）佛利西耶（Nicolas Forissier）今天對媒體記者表示，他昨天已當面向中國商務部副部長凌激概述法國的立場。
佛利西耶說：「基於合作精神，向中國當局說明此事很重要。我要表達：請注意，我們非常關切，因為在Shein平台上可找到令人不可接受的產品，...你們應該要知道。」
他還對凌激表示，法國政府因此已決定展開相關程序，他並認為中國政府若能防範Shein平台出現「逾矩情況」，也符合其利益。
中國外交部的1名發言人婉拒特別就這起事件向法新社發表評論。
其他人也在看
尖沙咀「維記」或變學生宿舍｜鄧成波家族放盤五年無人問津 銀主接手1.18億沽勁蝕2.12億
「舖王」鄧成波家族再有物業淪為銀主盤並以大幅蝕讓價易手。家族旗下位於尖沙咀金巴利道80號的全幢酒店，近日以1.18億元成交，較2018年買入價3.3億元大減約2.12億元，蝕幅接近64%。市場消息指，新買家為具內地背景的教育機構，正研究把物業改裝為學生宿舍。閱讀更多：鄧成波家族婚宴酒家「星薈」疑似結業 逾80準新人成「苦主」 集團欠供強積金影響逾200員工鄧成波家族太子一籃子銀主盤 補習社老闆1.2億接手市場消息人士指，上述物業是維多利亞時鐘酒店（Hotel Victoria），即俗稱「維記」的知名連鎖時鐘酒店。該物業地盤面積約1,897平方呎，總建築面積約19,923平方呎。酒店由地庫至12樓共設45間客房，而地面及高層地庫為商舖用途，現時地下舖位租予一間食肆經營。據了解，該物業連同現有賓館牌照一併放售，可靈活作學生宿舍、酒店或服務式公寓等用途，屬尖沙咀區內少見具完整業權、放售價錢相對「貼地」的全幢物業。「維記」於1986年開業，全港多區均設分店，上址已經營超過二十年。資料顯示，鄧成波家族於2019年以3.3億元購入該廈，其後一年叫價3.88億元放售，惟未能達成交易。去年11月再降價28Hse.com ・ 11 小時前
真夫妻果然最甜！馮德倫「帶愛貓拍VCR」挺舒淇首映 送飛吻閃爆全場：以妳為傲
在舒淇於釜山影展奪下最佳導演後，馮德倫也幽默發文：「又贏？家裡沒位放啊導演！」舒淇隨即回覆：「哪有『又』，好久沒有了～希望以後還能跟bucket man和Labubu擠一擠。」夫妻倆一來一往的互動充滿愛意，也讓人看見相伴28年的深厚情感。姊妹淘 ・ 1 天前
恒大遺物｜香港最大「皇宮屋」成泡影 擬改建容納萬人大型屋苑再加老人院
百名妙齡少女婀娜多姿，翩翩起舞，有丹丹、有珊珊、有香香，朱唇含住粒提子交到咀上，看著電視那場足球比賽，那個高薪請回來的意大利教練簡拿華路把自己的球隊教到一塌糊塗，坐在25萬方呎，香港人叫甚麼「皇宮屋」的地方，恨不得要大叫一聲「操！」想到誰了嗎？可惜，此情只待成追憶，舞團散了、足球隊沒了，「皇宮屋」蝕到媽媽的名字也忘記了，被債主收了，甚至改了，不單只改劃成大型屋苑，還加個老人院。BossMind ・ 1 天前
61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻
現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
詐騙集團頭目遭遇黑吃黑？陳志被其家族理財室負責人擺了一道
作為柬埔寨太子集團的創始人兼董事長，出生於中國的陳志目前被控經營一個建立在奴役、性勒索和「殺豬盤」騙局上的全球商業帝國。但多年來，陳志在新加坡卻以一副受害者的面貌示人。Bloomberg ・ 12 小時前
超市雙11優惠合集！百佳一連4日88折/惠康網店88折+搶$100優惠券/屈臣氏爆買贏iPhone 17/萬寧買滿$599即減$40丨雙11優惠2025
各大超市、連鎖店爭相推出雙11優惠，精明的慳錢達人們當然要趁減價網購掃平貨！本文集合百佳、惠康、萬寧、屈臣氏、Aeon、Apita、大生超市等商戶的分店及網店優惠，方便大家入手心水筍貨！YAHOO著數 ・ 9 小時前
泡泡瑪特｜員工直播間忘「熄咪」 暗諷消費者水魚 泡泡瑪特股價跌逾5%
泡泡瑪特（9992.HK）早前在直播間兩名員工忘記「熄咪」，兩名員工私下對話意外播出，當中暗諷消費者為「冤大頭」，拖累泡泡瑪特股價曾經下跌逾5%。BossMind ・ 11 小時前
哈里王子出席美職棒陷「帽子門」 稱「被迫」戴帽撐美國隊 向加拿大致歉｜Yahoo 新聞
【Yahoo 新聞報道】英國哈里王子（Prince Harry）和洛杉磯出身的妻子梅根（Meghan Markle）目前定居美國加州，上周二（10月28日）在美國職棒世界大賽（World Series）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）對多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）的比賽中，哈里戴上道奇隊帽。英王查理斯三世身兼大英國協（The Commonwealth）元首，哈里此舉惹怒不少加拿大球迷，他近日訪問加拿大時受訪，笑言要為此向加拿大道歉，「我當時是被迫的，沒什麼其他選擇。」Yahoo新聞 ・ 5 小時前
曾比特Mike加盟英皇大晒腹肌 預告音樂轟炸歌迷 願望清單首項：要老闆開金口
《全民造星II》出身、以爆炸頭為標誌的實力唱將曾比特（Mike）正式加盟英皇娛樂。今日（7日）是Mike的生日，他特別在社交平台上宣佈這項好消息，並大晒苦練而成的六嚿腹肌相，原來Mike每個星期做足六日Gym，無論當日工作與否，都風雨不改每次做足兩個鐘，展現新開始的決心！Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
全運會・手球｜港隊險勝廣東歷史性殺入4強 周六晚上6時鬥安徽爭入決賽
全運會手球項目8強戰於香港時間周五（9日）在啟德體藝館上演，東道主中國香港隊憑藉主場氣勢，大部份時間領先下，以28：26力挫廣東，歷史性晉身4強，將於周六晚上6時迎戰安徽，爭奪決賽席位。Yahoo 體育 ・ 5 小時前
【7-11】黑芝麻新地 逢星期五買一送一（即日起至優惠結束）
7-Eleven香港最近推出「黑芝麻新地 」，採用黑芝麻醬製成，帶有微甜及濃郁堅果風味，搭配新地順滑口感，每啖都是濃濃的黑芝麻味！特別留意，7-11的黑芝麻新地逢星期五可享買一送一優惠，更可選配杯裝，在指定7-11分店提供，約埋朋友一齊食啦！YAHOO著數 ・ 11 小時前
鍾睒睒身家6014億 膺福布斯中國首富
《福布斯》2025年中國富豪榜出爐，農夫山泉（09633）創辦人鍾睒睒連續5年蟬聯中國首富寶座。 鍾睒睒身家按年增加263億元（美元．下同），達到771億元（約6013.8億港元），主要是農夫山泉今年上半年多賺22%，總收益升15.6%帶動。 張一鳴馬化騰隨後 字節跳動（ByteDance）創辦人張一鳴升至第二位，期內身家上漲237億元，至693億元（約5405.4億港元）；騰訊（00700）主席馬化騰的身家也增長至628億元（約4898.4億港元），但排名下跌一級，至第三位。 至於排第四至第十位的富豪，依次為寧德時代（03750）創辦人曾毓群、網易（09999）創辦人丁磊、拼多多創辦人黃崢、小米（01810）創辦人雷軍、阿里巴巴（09988）創辦人馬雲、美的集團（00300）大股東何享健家族、魏橋創業的鄭淑良家族。 榜單上新增8位富豪，包括DeepSeek創辦人梁文鋒，他以115億元（約897億港元）的身家位列第34位。至於跌出的榜單則有14人，當中包括昔日的中國首富、大連萬達集團董事長王健林。信報財經新聞 ・ 21 小時前
立法會選舉2025｜九龍中 6 人爭兩席 新思維未能入閘 港區人大、全國政協佔 29 人｜Yahoo 統計
立法會選舉提名期昨日（6 日）結束。今屆合共 161 人報名參選，當中 54 人為現屆立法會議員。地方界別有 51 人參選，較上屆選舉的 35 人明顯增加，選舉委員會界別就有 50 人參選，平均 1.25 人爭一個席位，跟上屆的 51 人相若，至於功能界別就有 60 人參選，較上屆選舉的 67 人減少。《Yahoo 新聞》統計，33 名參選人為現屆區議員；另有 16 名和 13 名參選人分別具備港區人大及全國政協身份，佔整體參選人數近五分之一；另外在「完善選舉制度」後，今屆選舉沒有人被「DQ」，不過立場屬於中間派、上屆選舉奪 1 席的新思維表示，原本期望派 3 人出選，但最終均未能取得足夠提名「入閘」。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水
一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資Fortune Insight ・ 1 天前
專訪︱赤麂引領攝影師追尋野生動物 苦等五年終遇穿山甲：身披甲殼 像港人般堅韌不拔︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】十年前，攝影師 Chris 在前往攀石時，瞥見草叢中有一雙眼晴凝望自己。他起初以為是山羊，仔細一看 — 一隻赤麂活在眼前。牠隨即轉身跑了數步，又停下來回眸，與 Chris 四目交投。他怔住，全身長起雞皮疙瘩，「這令我大吃一驚，那一刻只有數秒，但對我來說像一分鐘，我從來沒有見過牠們，甚至不知道香港有牠們的存在」。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
港姐冠軍陳詠詩突公開圈外男友合照放閃 Martin樣貌背景全曝光
2025年香港小姐冠軍陳詠詩早於參選期間，於馬來西亞檳城拍畢外景拍攝後，被踢爆有「眼鏡男」接機，事後承認對方係圈外男友Martin，男友亦好支持佢參選。陳詠詩參選港姐前期，已將社交平台內性感泳衣照及與男友合照刪除；不過，當選冠軍後隨即被網民起底，與圈外男友泰國蘇梅島酒店中鴛鴦戲水激吻片段亦流出。對此，陳詠詩表示冇特別留意到片段流出，認為唔係負面事情，又大方表示如果想睇多啲，可以直接畀大家睇。日前，陳詠詩突然於內地社交平台公開與男友甜蜜合照，亦係佢首次公開男友正面照，引起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前