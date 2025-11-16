法國官員擬控訴貝當讚揚言論 歷史修正主義爭議升溫

（法新社凡爾登15日電） 法國一名高層官員今天表示，將針對讚揚戰時元首貝當（Philippe Petain）的言論採取法律行動。

貝當曾是一次世界大戰英雄，但因二戰期間與納粹合作在戰後被判叛國罪。

法國東部謬司省（Meuse）首長戴拉魯（Xavier Delarue）表示，他將對「保衛貝當元帥記憶協會」（Association to Defend the Memory of Marshal Petain, ADMP）成員在凡爾登（Verdun）舉行彌撒後的言論採取行動，稱相關主張「明顯屬於歷史修正主義」。

協會當天在聖若翰洗者教堂（Saint-Jean-Baptiste church）舉行儀式，共約20人出席，教堂外則有百名抗議者聚集，並由警方監控。

彌撒結束後，ADMP主席邦孔潘（Jacques Boncompain）告訴媒體，貝當是「法國的第一位抵抗者」，並質疑他在戰後遭高等法院以叛國罪定罪是否公正。當一名支持者高唱讚頌貝當的歌曲時，抗議群眾報以噓聲。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）在社群平台X發文表示，「今天在凡爾登一場『紀念』貝當彌撒會場場邊發表的言論，與我們的集體記憶背道而馳」，並針對任何試圖為二戰時期與納粹政權合作、施行迫害行為的人物洗白的作為示警。

法國猶太人機構代表理事會（CRIF）主席阿爾菲（Yonathan Arfi）表示，這場紀念活動是對貝當掌權期間被驅逐出境的7.6萬名猶太人記憶的侮辱。他說：「為貝當舉行彌撒，就是美化與納粹的合作，並為一位國家叛徒平反。」

根據法國刑法，歷史修正主義（Revisionism）是否認或淡化種族滅絕、戰爭罪或危害人道罪等罪行的行為，最高可判處1年有期徒刑和4.5萬歐元罰款。

貝當的支持者強調他在第一次世界大戰中扮演的角色。他普遍被視為法國在凡爾登對德軍取得勝利、這場戰爭中最長一役的靈魂人物。

然而，二戰期間他領導的維琪政府（Vichy government）與納粹合作，戰後遭判死刑，但因年事已高才得以免於被處決。他後來被流放至大西洋尤島（Yeu）服無期徒刑，1951年辭世時已刑6年。