法國拘4人疑為中國間諜 兩中國公民住airbnb期間涉從Starlink竊軍事資料｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】近期歐洲積極打擊與中國有關的間諜活動，偵查一系列相關案件，法國檢控方周三（4 日）表示，當局拘捕四人涉嫌利用衛星從Starlink為中國竊取敏感軍事資料，其中包括兩名中國公民。

有居民發現可疑衛星天線

巴黎檢控部門指，上周五（1 月 30 日）在法國西南部的 Gironde省，有居民發現一個可疑的直徑約2公尺衛星天線，同時當地網路出現中斷情況，法國對內安全總局（DGSI）展示調查，發現相關裝置為可連接至衛星天線的電腦系統，可干擾頻率，非法截取衛星資料，包括軍事實體之間的通訊。

廣告 廣告

當局翌日在當地拘捕四名疑犯。調查指，案中兩名中國公民涉前往當地，租住Airbnb民宿期間，意圖從星鏈（Starlink）衛星網路系統、其他重要單位等竊取軍事相關情報和數據，並傳回中國。

該兩名中國公民的簽證申請中填寫職業為工程師，任職一家研發無線通訊設備的公司。案中另外兩名疑犯則涉嫌非法進口設備，檢方未有透露更多身分資訊。案件涉「向外國勢力傳遞可能損害國家重大利益的訊息」，相關犯罪行為最高可判處15年監禁。

軍情五處：中國每天都對英國安全構成威脅

歐洲近期破獲一系列與中國有關的間諜案件，今年1月，捷克警方宣布拘捕一名涉嫌為中國情報機構工作的疑犯；去年12月，一名法國應用數學教授被指允許中國代表團訪問敏感地點，涉嫌從事間諜活動，面臨「向外國勢力提供情報」、「勾結外國勢力」等指控。

去年11月，一名曾在美軍基地工作的美國公民涉嫌為中國情報機構工作，在德國受審。英國安全局（MI5）去年10月曾警告，中國政府特工每天都對英國構成國家安全威脅。

來源：AFP