法國攝影記者烏東採訪 遭無人機攻擊不幸殉職
（法新社巴黎3外導）烏克蘭軍方以及兩大記者聯盟指出，法國1名攝影記者今天在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）採訪時遭無人機攻擊，不幸殉職。
歐洲記者聯盟（EFJ）與國際記者聯盟（IFJ）譴責這起事件為「戰爭罪行」，並呼籲展開調查。兩大記者組織表示，「這是烏克蘭首次有記者死於無人機襲擊」。
烏克蘭第4裝甲旅以及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）皆證實，記者拉利坎（Antoni Lallican）死於俄羅斯無人機襲擊事件。
馬克宏表示，拉利坎是「俄羅斯無人機襲擊的受害者」。
同場採訪的烏克蘭記者伊凡成柯（Georgiy Ivanchenko）亦在此次無人機襲擊事件中受傷。
烏克蘭官方表示，2名記者當時隨軍採訪，地點位於頓內茨克（Donetsk），距前線約20公里的德魯日基夫卡（Druzhkivka）一帶。
根據攝影通訊社「漢斯盧卡斯」（Hans Lucas）資料，拉利坎現年37歲，常駐巴黎，作品曾刊登於法國「世界報」（Le Monde）等多家媒體。
烏克蘭第4裝甲旅於臉書發文指出，拉利坎是遭「敵方」無人機擊斃。文中提及，2名記者當時均穿著防彈衣、防護裝備，且明顯標示「媒體」字樣，伊凡成柯目前傷勢穩定。
自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，包括拉利坎在內，已有至少17名記者遇害；其中法新社攝影記者索丁（Arman Soldin）2023年死於火箭彈攻擊。
