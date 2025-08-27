香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月27日 - 為慶祝法國創意與文化交流，香港法國文化協會（法協）與Tramplus（香港電車的姊妹公司）攜手推出「法」現美麗電車設計比賽，將香港最具代表性的交通工具之一——電車，融合法式設計，化身為法國美學的移動畫布。





法國文化登上香港電車 香港法國文化協會與Tramplus攜手呈獻「法」現美麗電車設計比賽



是次電車設計比賽是法協與香港電車多年合作的延續，雙方一直致力於將法國文化活動帶到香港，其中最受歡迎的便是每年舉辦的香港法國電影節，深受影迷喜愛。是次比賽以Découverte de la Beauté Française「法」現美麗為主題，邀請本地中學生透過設計電車車身，探索法國的藝術、時尚、創新與文化遺產。本活動希望通過創意電車設計，增進香港學生對法國文化的認識，並提供一個展示創意的平台，促進港法文化交流。



聖馬可中學的李佩曉同學憑藉其富創意的設計以及對法國文化的理解和表達脫穎而出，成為冠軍作品。得獎設計將於2025年9月8日上午10時在屈地街電車廠舉行的電車啟動儀式中正式亮相，屆時法國駐港澳總領事杜麗緹女士（Ms. Christile Drulhe）將親臨現場。該電車將於9月8日於香港繁華街道巡遊展示長達4週，化身為法國美學的移動畫布，傳遞年輕一代的法國藝術視角。



電車啟動儀式詳情：



日期：2025年9月8日（星期一）

時間：上午10時正

地點：屈地街電車廠



特別嘉賓：法國駐港澳總領事杜麗緹女士（Mrs. Christile Drulhe）



比賽共選出40位入圍學生，並已於8月14日參加由法協在佐敦中心舉辦的法語體驗課程。此活動亦配合法協推廣法語教育的使命，尤其在2025年起，法語鑑定文憑 Diplôme d'Études de Langue Française (DELF) 將成為香港中學文憑試（HKDSE）丙類科目中的法語指定評核。作為香港唯一獲認可的DELF DALF考試中心，法協在協助學生取得國際認可的法語資格方面扮演重要角色。



為鼓勵初學者學習法語，法協現正推出成人法語入門全年會籍，學生只需港幣$7,000元即可報讀全年初階成人課程 (一共為四個學期，120小時的課程原價為港幣$14,000元)。此成人入門課程的特別全年會藉專為成人初階學生而設，目的令更多學生可接觸法語及法國文化。秋季課程現正招生，立即報讀成人法語入門全年會籍，享受課程折扣高達半價！



法國文化協會網站及課程資料:

https://www.afhongkong.org/cn/learn-french/adults-french-classes/regular-group-classes/adults-beginners-a1-enroll/

關於香港法國文化協會

香港法國文化協會（法協）自1953年成立以來一直在香港致力推廣法國語言和文化的非牟利機構。法國文化協會是香港最具規模的法國語文中心。每年報讀學生超過6000人，亦是唯一在香港舉辦DELF，DALF，TCF及TCF Canada的官方認可考試中心。法國文化協會專業的教學團隊超過六十人，提供一系列課程——由工作坊，私人課程以至不同主題的課程。



1953年，法協創立香港法國電影節，成為香港的電影節先驅，亦為香港歷史最悠久的電影節。有賴多個機構支持，包括法國駐香港及澳門總領事館、康樂及文化事務署、Institut Francais、UniFrance、本地電影院、電影發行商、贊助商及多個其他合作夥伴，每年為香港影迷帶來最新的法國電影。每年法國文化協會更會舉辦多項精彩文化活動包括香港法國電影節、法國五月藝術節、覓音樂及法語世界同樂節。







