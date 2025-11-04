法國文學至高榮譽龔固爾獎 法作家摘桂冠

（法新社巴黎4日電） 法國作家莫維尼耶（Laurent Mauvignier）今天以橫跨20世紀、講述祖母在第二次世界大戰期間被控通敵的家族史長篇小說，獲頒法國文學最高榮譽的龔固爾獎（Prix Goncourt）。

評審只經過一輪投票就選出58歲的莫維尼耶為今年的龔固爾獎得主，以表彰其作品「空屋」（La Maison Vide，暫譯）。作品靈感來自莫維尼耶兒時從父親家族聽到的故事。

他領獎時表示：「我欣喜若狂，這個獎項意義重大，因為這部作品來自我的童年，並橫跨了好幾個世代。」

廣告 廣告

獎金只有10歐元（約新台幣350元）支票，得獎者通常選擇裱框以茲紀念。不過，舉足輕重的龔固爾文學獎往往能為得獎者帶來數十萬本書的銷量。

莫維尼耶來自法國西部鄉村地區杜雷恩（Touraine），他在一個勞工家庭中長大。獲獎作品「空屋」描繪好幾代人在虛構的杜雷恩小鎮生活，與莫維尼耶成長的地方極為相似。

莫維尼耶告訴法新社：「我認為我的家族就像數以百萬計法國家庭一樣，都擁有陰暗和輝煌的一面。」

莫維尼耶有多部作品翻譯成英文版，包括以法國鄉村為背景的驚悚小說「生日派對」（The Birthday Party，暫譯）、探討阿爾及利亞獨立戰爭遺緒的「傷痕」（The Wound，暫譯），以及描寫1985年比利時赫賽爾體育場（Heysel Stadium）球迷踩踏事件的「在人群中」（In the Crowd，暫譯）。

這次角逐龔固爾獎的候選者，包含法國作家暨編劇加赫爾（Emmanuel Carrere）、模里西斯和法國雙重國籍作家阿帕娜（Nathacha Appanah），以及比利時作家拉馬契（Caroline Lamarche）。