低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
法國文學至高榮譽龔固爾獎 法作家摘桂冠
（法新社巴黎4日電） 法國作家莫維尼耶（Laurent Mauvignier）今天以橫跨20世紀、講述祖母在第二次世界大戰期間被控通敵的家族史長篇小說，獲頒法國文學最高榮譽的龔固爾獎（Prix Goncourt）。
評審只經過一輪投票就選出58歲的莫維尼耶為今年的龔固爾獎得主，以表彰其作品「空屋」（La Maison Vide，暫譯）。作品靈感來自莫維尼耶兒時從父親家族聽到的故事。
他領獎時表示：「我欣喜若狂，這個獎項意義重大，因為這部作品來自我的童年，並橫跨了好幾個世代。」
獎金只有10歐元（約新台幣350元）支票，得獎者通常選擇裱框以茲紀念。不過，舉足輕重的龔固爾文學獎往往能為得獎者帶來數十萬本書的銷量。
莫維尼耶來自法國西部鄉村地區杜雷恩（Touraine），他在一個勞工家庭中長大。獲獎作品「空屋」描繪好幾代人在虛構的杜雷恩小鎮生活，與莫維尼耶成長的地方極為相似。
莫維尼耶告訴法新社：「我認為我的家族就像數以百萬計法國家庭一樣，都擁有陰暗和輝煌的一面。」
莫維尼耶有多部作品翻譯成英文版，包括以法國鄉村為背景的驚悚小說「生日派對」（The Birthday Party，暫譯）、探討阿爾及利亞獨立戰爭遺緒的「傷痕」（The Wound，暫譯），以及描寫1985年比利時赫賽爾體育場（Heysel Stadium）球迷踩踏事件的「在人群中」（In the Crowd，暫譯）。
這次角逐龔固爾獎的候選者，包含法國作家暨編劇加赫爾（Emmanuel Carrere）、模里西斯和法國雙重國籍作家阿帕娜（Nathacha Appanah），以及比利時作家拉馬契（Caroline Lamarche）。
其他人也在看
廖啟智遺孀陳敏兒自爆手術後元氣大傷 傷疤長14cm 學胡楓養生秘訣
廖啟智遺孀陳敏兒近年低調生活，面對人生變故，展現出堅韌一面。日前，陳敏兒迎來65歲生日，本該是慶賀時刻，卻選擇公開分享健康危機，坦言身體健康出現問題，7月時緊急入院接受大手術。雖然未詳細披露病情，但近日佢喺其YouTube頻道《好好生活》分享術後恢復過程艱辛異常，直言，手術令佢元氣大傷，腹部更留下一道長達14cm傷疤。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 1 天前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 1 天前
謝霆鋒新片獲高度讚賞 越劇索女補拍11日頂走劣迹女星
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒、吳京及李連杰聯手拍攝的袁和平電影《鏢人﹕風起大漠》，成為「第28屆全國影片推薦會」的重點推介，終揭開神秘面紗並初定農曆賀歲檔推出。會上有關方面對《鏢》片讚口不絕，除形容袁和平掌舵為「武俠界定海神針」外，又大讚霆鋒今次「展現出凌厲東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！
其實這次不是林青霞第一次在網路掀起討論，今年她亮相香港金像獎擔任頒獎人時，就已經震撼全場！豹紋透紗禮服配上珍珠長鏈，步伐輕盈、眼神自信，舞台燈一打直接女神回歸，當時影片一出直接衝上小紅書熱搜榜，網友甚至留言「她一走出來，全場自動升級」。日常林青霞也完全活...styletc ・ 10 小時前
許紹雄生忌｜囡囡許惠菁催淚發文分享合照悼念：我就當你去咗開工
人稱「Benz雄」的資深演員許紹雄早前因病離世，終年76歲，一眾明星藝人紛紛悼念。今日（4日）為許紹雄生忌，其囡囡許惠菁於社交平台分享與爸爸合照發文悼念，更直言「呢幾日好唔真實」，望「繼續與大家分享佢嘅點滴，延續『歡喜』的精神」，言語間非常感人。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
魏駿傑拍片煲湯接放學展現暖爸特質 15歲女兒Jessica罕有曝光
現年57歲嘅魏駿傑，同前妻張利華離婚後獨力撫養女兒Jessica，現時主打內地市場。近年魏駿傑不時喺內地社交平台分享生活片段，早前就以「女兒奴一日」為主題拍vlog，而今年15歲嘅Jessica亦罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李連杰被驚傳換年輕僧人心臟續命 赤裸上身拍片力證清白：有自己的獨立思考最重要
武打巨星李連杰於今年8月透露入院切除腫瘤，經過一段時間休養後已回復精神，更在多個省市推廣「功夫舞」。然而，李連杰精力充沛的體質卻引起爭議，內地網絡上傳出李連杰早前入院是換了一位年輕僧人的心臟。李連杰近日上載了半裸的身體做運動，力證身上沒有進行換心手術的疤痕。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
江嘉敏離巢TVB狀態大勇 露深邃事業線驚艷網民被激讚靚過拍《金式森林》
江嘉敏（Kaman）今年2月約滿離巢TVB，回復自由身，不過觀眾仍能於近日熱播劇集《金式森林》欣賞到江嘉敏嘅演繹，另外江嘉敏透露印象中於TVB嘅劇集存貨仍有4套劇未播，包括《非常檢控觀》、《無份之罪》及《香港重案》等等。有網民指江嘉敏喺《金式森林》中嘅身形較肥，佢就直言當時拍攝嘅身形確實與現在唔同。日前，江嘉敏為鑽飾店開幕擔任剪綵嘉賓，狀態大勇。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」
55 歲鍾麗緹近日帶同 17 歲的二女兒 Jaden 與 15 歲的小女兒 Cayla 出席活動，兩愛女的超高顏值震驚網民，被封為「神顏星二代」實至名歸，實在「太會生」了吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
西野七瀬57隻狗包圍內幕！ 木村拓哉驚嘆她開車穩爆！
你敢信？2011年一個大阪女孩，拿著新垣結衣的《赤い糸》去試鏡，直接被乃木坂46撿走。西野七瀬從邊緣小透明一路爬到《インフルエンサー》中心位，帶團拿下レコード大賞！Japhub日本集合 ・ 1 天前
MAMA 2025｜宣布星級頒獎嘉賓陣容 高允貞、朴炯植、李到晛齊齊現身
2025 MAMA AWARDS 宣布星級頒獎嘉賓陣容，雲集演員、音樂人、綜藝節目表演者及新晉藝人。他們屆時將匯聚一堂，登上於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行的全球第一 K-POP 頒獎典禮舞台，表彰 2025 年的音樂成就。2025 MAMA AWARDS 在原有陣容強勁的表演嘉賓和主持人上，帶來更震撼的電影、電視、音樂和娛樂界傑出人物。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
莊錠欣生日有周子瑜錫 自爆細個以為27歲要結婚
【on.cc東網專訊】南韓女團CLC前成員莊錠欣（Elkie）前日迎來27歲生日，昨日她在社交平台晒出多張慶生照，並有感而發：「Welcome to my 27，Happy birthday to me，很喜歡這個新篇章，這一頁有種有適當歷練過，慢慢看淡成長痛的東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
黎姿驚喜現身TVB與張柏芝激罕同框 網民大讚女神光環絲毫不減
黎姿（現名馬黎珈而）係許多人心中嘅經典女神，曾以清新脫俗嘅形象和精湛演技，詮釋無數膾炙人口嘅角色，包括《倚天屠龍記》趙敏、《古惑仔》細細粒，更憑《金枝慾孽》侯佳玉瑩勇奪視后。然而，黎姿弟弟黎嬰2007年不幸遇上嚴重車禍致頭部重創及半身癱瘓，為照顧弟弟，黎姿於翌年宣布退出娛樂圈，2009年與富商馬廷強結婚，遠離鎂光燈嘅追逐，將更多時間放於家庭和轉型至商人，專注打理所引入嘅護膚品牌及Facial療程中心。日前，黎姿意外現身TVB電視城，到底所為何事？Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
南韓網紅帥到被以為是「AI生成」！IG粉絲突破400萬，撕漫級顏值太超現實！
在 Instagram 查看這則貼文...styletc ・ 1 天前
王子桃色風波持續發酵 再度發聲宣布全面停工
台灣男星王子（邱勝翊）早前爆出桃色風波，被指介入啦啦隊女神粿粿與老公范姜彥豐的婚姻，他雖然已發聲明致歉自己在關係中「確實有越界」，不過風波依然持續發酵，繼日前其代言的品牌與他終止合作之後，他今日（3日）再度發布聲明，宣布即日起暫停所有演藝工作。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
娛評｜ 《世外》5日票房破400萬 製作好故事佳成就最強口碑 「香港製造動畫」成加分位
談起香港製作動畫長片，對上一齣會引發話題的，是否已是超過10年前的《麥兜》系列？然而剛於10月29日上映的《世外》，卻在網絡間引起迴響，觀眾幾乎一面倒地支持與正評，成就票房非常優秀的成績，上映5日票房已破400萬，亦創下近來少見的單日百萬票房。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
仙蒂歌羅馥與狄美摩亞齊母女火辣合照
【on.cc東網專訊】《洛杉磯國家藝術博物館（LACMA）藝術+電影晚宴》上周六舉行，59歲美國超級名模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）與24歲女兒Kaia Gerber一起出席，仙蒂以低胸露肩閃飾金裙示人，Kaia則以低胸紅裙示人，Kaia於社交網站東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
彭于晏蓬頭垢面轉戲路演喜劇 再拍古天樂做雙雄
【on.cc東網專訊】台灣男神彭于晏（Eddie）入行逾20年，早前正式挑戰演出黑色瘋狂喜劇﹗據悉，其領銜主演的新片《爆水管》確實明年1月23日於內地全國公映，劇情交代扮演執法人員的他，駐守於零罪案的小鎮上，由於治安太好導致全局面臨裁撤，他為保飯碗竟決定自行「製東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前