鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
法國新總理甫上任就遇示威 抗議者籲「封鎖一切」近200人被捕
（法新社巴黎10日電） 法國新總理勒克努今天走馬上任之際，民眾紛紛上街表達基層對總統馬克宏的不滿，並與警方爆發衝突，內政部長說已有近200人被捕。
這波示威活動是由一個鬆散的左翼聯盟發起，他們號召「封鎖一切」，讓現年39歲、與馬克宏（Emmanuel Macron）關係密切的勒克努（Sebastien Lecornu）甫上任就遭抗議洗禮。
當局在全國部署約8萬名警力因應。在首都巴黎及周邊地區，抗議民眾一大早就用垃圾桶築起路障、封鎖學校與道路，並朝員警扔擲垃圾。
在東南部的里昂（Lyon），示威者封鎖城市幹道並焚燒垃圾桶。一名抗議者弗羅宏（Florent）說，馬克宏讓親信出任總理「是在打（人民的）耳光」，「我們需要改變」。
西部城市南特（Nantes）的警方使用催淚瓦斯驅散民眾。在南部港口城市馬賽（Marseille），警方阻止約200名抗議者癱瘓一條主要道路。
內政部長荷泰佑（Bruno Retailleau）警告示威者，當局對暴力行為「零容忍」。他對記者說，警方上午已逮捕近200人，主要是在巴黎及其周邊地區。
勒克努於當地時間今天中午正式上任，成為馬克宏2017年主政以來第7位、過去1年來的第3位總理。
前總理白胡（Francois Bayrou）試圖推動撙節政策來減少法國債務，8日在國會信任投票中失利。昨晚馬克宏點名過去3年擔任防長的勒克努接下總理一職。
其他人也在看
美高院將快速審理特朗普關稅案
美國最高法院周二表示，將審理總統特朗普的大部分關稅是否合法，並同意迅速審查對其標誌性經濟政策的質疑。 最高法院亦同意了政府的請求，以比正常時間更快的速度審理上訴。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
歐盟初步討論制裁中國等購俄能源國 仍需美國配合行動
據《金融時報》周一 (8 日) 報導，歐盟官員正討論對中國等購買俄國能源的第三方國家實施制裁，以回應美國加大力度限制俄羅斯戰爭資金的要求。美國總統川普表示，願與歐盟合作對俄實施新措施，歐盟代表團預計同日赴華府與財政部官員討論相鉅亨網 ・ 1 天前
發展局：未有條件於本屆政府任內開展交椅洲填海 未制定推展時間表
發展局長甯漢豪去年曾於記者會表示，「交椅洲人工島」項目會爭取今屆政府任期內開始填海，惟發展局今日(10日)回覆立法會議員質詢時表示，目前沒有為交椅洲項目制定推展時間表，填海工程亦「未有條件」於本屆政府任期內開展，亦不宜繼續推進有關的法定環評程序。AASTOCKS ・ 7 小時前
特朗普關稅｜各國稅率一覽 貿易談判進度一文了解
美國白宮公布各國關稅，新稅率將於美國時間本月7日凌晨12時01分起生效。Yahoo財經 ・ 1 天前
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。Yahoo Style HK ・ 1 天前
龍亭Omakase極品蟹粉帝王蟹盛宴買一送一！人均$499起歎阿拉斯加帝王蟹/花膠燉湯+生日送魚子醬一罐
日本師傅坐鎮的龍亭鐵板燒（佐敦、中環、尖沙咀、大埔）聯乘KKday推出一系列的優惠，買一送一後人均$499起食大啖阿拉斯加帝王蟹配蟹粉、花膠燉湯、白松露海膽溫泉蛋等「極品蟹粉帝王蟹盛宴」8道菜，生日更可享用魚子醬一罐！另外為慶賀新店開業，海膽和牛龍蝦鐵板燒買一送一還可另加$1任飲清酒2小時，人均只需$682，連假日都同價，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 天前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 3 小時前
蘋果iPhone 17不再創新 進入「Nokia式」收成期？
蘋果發布會結束，股價例跌一定百分比，不過市場對蘋果所發布的新產品意見參差，有人相當期待 AirPods Pod 3的即時翻譯功能，有人指iPhone 17升級較大，不過就有更多聲音指出蘋果完全無提及AI，產品升級了無新意，憂蘋果在Tim Cook帶領下將變成了另一個Nokia。翻查Nokia資料，昔日王者有過一段「食老本」收成期，以此參考，蘋果還有4年時間可轉身Yahoo財經 ・ 7 小時前
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蘋果推iPhone 17系列 歷來最輕最薄
蘋果(AAPL.US)周二舉行產品發布會，宣布推出iPhone 17系列新款手機，配備A19晶片，採用3納米晶片製程；且推出蘋果迄今最輕薄手機iPhone Air，均於本周五(12日)晚上8時接受預購，9月19日正式發售。於發布會後，蘋果股價最新急跌1.5%。 iPhone 17將配備更大的6.3吋螢幕，邊框更小，並增強了設備內建人工智慧功能；將提供五種顏色，包括薰衣草紫、霧藍、黑色、白色和鼠尾草綠，售價由799美元起，本港售價為6,899港元起。iPhone 17 Pro將採用鋁製外殼，且是迄今為止最好的相機系統，售價由1,099美元起，Pro Max售價則由1,199美元起，本港售價為9,399港元起。 蘋果表示，iPhone Air厚度為5.6毫米，並採用A19 Pro的晶片，提供白色、金色、黑色和天藍色四種顏色，售價由999美元起，本港售價為8,599港元起。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 1 天前
郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子
1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
傳阿里將有「重磅業務發布」或與高德有關
明天(9月10日)是阿里-W(9988.HK)成立26周年。內媒引述消息指阿里明日將在杭州舉行發布會，有「重磅業務發布」，大量媒體已收到邀請前往杭州。AASTOCKS ・ 1 天前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 1 天前
Love, Bonito返工衫低至3折+新品獨家85折！韓星同款垂褶背心$105/最平$65入手合身T恤
返工衫不想穿得太休閒，想要舒適與設計感兼備，新加坡品牌Love, Bonito是不錯的選擇！今期品牌減價低至三折，上衣大部分$300內埋單，最便宜$65就可以入手一件完美版型的T恤；許多吊帶背心非常美，還有韓星相似款的垂褶背心，減價後也只是大概$100至$200就可以入手，回到辦公室覺得冷還可以疊穿西裝外套、針織外套，而且新款正價秋冬裝輸入優惠碼有Yahoo獨家85折優惠！如此多優惠，大家一定迫不及待想入手吧！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
高德：啟動逾10億人幣「煙火好店支持計劃」 「高德掃街榜」永不商業化
阿里-W(9988.HK)旗下高德地圖宣布推出全球首個基於用戶行為產生的榜單「高德掃街榜」，建立全新線下服務信用體系，兼且永不商業化。AASTOCKS ・ 9 小時前
大閘蟹連片皮鴨放題人均$80起！羲和雅苑放題突發1折起 任食馳名羲和烤鴨/清蒸大閘蟹/鮮蝦炸雲吞（同場加映點心烤鴨放題）
適合全家大小一起去飲茶的中菜館「羲和雅苑」東涌分店及尖沙咀分店，限定推出點心及片皮鴨放題買一送一優惠！90分鐘可任食多款特色點心、小食、主食及甜品，包括了蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃，也有紅豆糕、豌豆黃、陳皮紅豆沙、薑汁小桃膠等，款式豐富絕對夠誠意！更意想不到的是，連馳名羲和烤鴨都可以任食，人均也只需$114起，性價比極高！除此之外，餐廳同時亦推出精品大閘蟹烤鴨放題，人均低至一折只需$80，即可隨意品嚐北京烤鴨、清蒸大閘蟹，亦可從中再選磯煮鮑魚、黄扒魚肚、清酒鵝肝、燕窩濃湯菜膽等用料不菲的菜式，誠意十足！以上優惠9月10日下午三點在KKday搶購，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 8 小時前