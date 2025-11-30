法國極右翼黨魁巴德拉又遭砸雞蛋 74歲嫌犯被捕

大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
（法新社土魯斯29日電） 法國極右派「國民聯盟」黨主席巴德拉（Jordan Bardella）今天在西南部莫瓦薩克（Moissac）出席新書宣傳活動時，頭部遭人砸雞蛋，而數天前他才遭人潑麵粉抗議。
檢察官蘇法吉（Bruno Sauvage）向法新社表示，涉嫌這起攻擊的74歲男子已被逮捕，以涉嫌對公務員施暴罪名遭到羈押。
巴德拉已就此事提出控告。
本月25日，巴德拉在法國東部費索爾（Vesoul）參加一場農業展覽時，身上被人潑麵粉。警方當時拘留一名17歲少年。這名少年翌日被釋放，但必須接受公民教育。
巴德拉今天深夜在社群平台X上發文說：「我們取得的進展越多、距離權力核心越近，而極左翼的暴力就會越肆意妄為。」
巴德拉說自己一切安好，並表示：「一股自由、愛國與民族驕傲的風潮，正在席捲法國各地，這些人是無法阻擋的。」
隨著馬克宏兩任總統任期將屆滿，極右翼國民聯盟（ National Rally）認為，2027年法國總統大選是他們問鼎執政的最佳機會。
三度參選總統的「國民聯盟」領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）因貪腐案遭定罪，失去參選資格，而年僅30歲的巴德拉有可能成為該黨提名總統候選人。（編譯：紀錦玲）
