法國武器製造商將為英國海軍建設自動化指揮中心 以增強掃雷能力

位於法國的武器製造商 Thales 將為英國皇家海軍改變水雷對抗能力。該公司獲得了國防裝備與支援部門（Defence Equipment and Support，簡稱 DE S）授予的一項重要合同，負責設計和開發新一代的便攜式自動指揮中心。這一舉措標誌著英國皇家海軍水雷對抗能力的一個重大進展。

這項合同將徹底改變海事自動化水雷掃描，直接支持英國的戰略防禦願景，即建立一支「混合海軍」。根據自動遠程指揮中心（Autonomous Remote Command Centre，簡稱 RCC）合同，最初的投資金額為 1,000 萬英鎊（約 HK$ 78,000,000），這是該項目第一階段的開始，未來可能擴展至 1 億英鎊（約 HK$ 780,000,000），以交付下一代水雷對抗能力。

Thales 的英國水下系統部門總經理 Paul Armstrong 表示，該公司很榮幸能在提供水雷對抗能力方面繼續發揮核心作用，這是基於我們的豐富經驗。下一代自動指揮中心是自動化指揮和控制解決方案的一部分，將涵蓋從集裝箱解決方案到船舶操作中心或大型岸上操作中心的靈活套件。

Thales 將負責整合多個無人資產，包括水面和水下的系統，從而構建一個真正的系統系統，以實現更安全、更高效和更靈活的水雷掃描任務。該公司將提供硬件、軟件、培訓及技術建議，並與英國的穩健供應鏈合作，以促進能力的逐步提升和快速技術採用。

根據新聞稿，Thales 表示其 M-Cube 任務管理系統將成為指揮中心的核心。這一經過戰鬥驗證的軟件套件已被多個海軍廣泛使用，用於規劃、執行和評估傳統及自動化的水雷掃描任務，並提供從整體任務部隊到各個單位的無與倫比的情境感知。

此外，Thales 強調 Mi-Map 計劃與評估軟件也是皇家海軍新遠程指揮中心的核心部分。該軟件具備先進的 AI 驅動自動目標識別功能，能夠智能篩選和精煉原始數據，加快水雷掃描的過程。通過機器學習，Mi-Map 不斷增強其數據庫，處理超出人類能力的大量信息，這不僅加速了目標識別，也比傳統系統提供了更高的準確性和有效性。

這一先進的 AI 技術是在 cortAIx 的支持下開發的，cortAIx 是 Thales 的 AI 加速器，擁有全球 800 名 AI 專家，專注於在關鍵環境中執行主權高級系統和傳感器的性能。該公司將最初提供雙集裝箱解決方案，無縫整合平台、系統和子系統，這一高度靈活的能力將徹底改變水雷對抗的方式，讓皇家海軍人員能夠協調無人和自動化資產的艦隊，顯著提高操作效率，同時最大限度保障人員安全。

這一自動化指揮和控制的實用性在海床戰爭領域具有廣泛應用，並與英國政府的「混合海軍」願景和皇家海軍的水雷掃描任務系統整合的長期能力計劃相一致。英國國防準備及工業部長 Luke Pollard 表示，英國面臨的威脅正在增長，這是由於全球不穩定性、俄羅斯的侵略行為以及國家和敵對行為者更願意針對我們的關鍵基礎設施。通過擁抱自動化海事技術，皇家海軍正在開創創新，幫助確保我們的水手在海上安全。這一切都得益於英國國防產業提供的世界級能力，展現了防禦如何成為增長的引擎。

