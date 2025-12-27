法國民調：馬克宏支持率創上任以來新低

（法新社巴黎26日電） 法國總統馬克宏再過幾天即將發表年終談話，然而根據今天公布的民調，他的支持率已降至他2017年首次當選以來的最低點。

由LCI新聞頻道委託市場調查公司Toluna與哈里斯互動（Harris Interactive）進行的民調顯示，僅25%的法國受訪民眾對馬克宏（Emmanuel Macron）抱持正面看法。

Toluna/Harris負責人李威（Jean-Daniel Levy）透過聲明表示，法國人似乎是透過國內政治的視角來做出評價，而非基於他的外交政策立場。

這份針對1099名法國成年人進行的線上調查發現，有37%的受訪者打算收看馬克宏將於12月31日直播的年終演說，低於去年的40%。

根據民調結果，法國政壇所有領袖的支持率今年均有所下滑，不過極右派的巴德拉（Jordan Bardella）以42%的正面評價位居榜首。巴德拉是瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）所屬「國民聯盟」（National Rally）黨魁。

這份民調的誤差範圍介於1.4至3.1個百分點之間。