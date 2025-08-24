法國海洋公園為阻止近親繁殖 以人工方式刺激虎鯨性器官 動保組織轟做法荒謬︱Yahoo

海洋樂園 Marineland 亦於今年 1 月結束虎鯨表演。 (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)

【Yahoo新聞報道】法國南部昂蒂布（Antibes）一間已經關閉的海洋公園內，仍然飼養着一對虎鯨母子，園方為避免近親繁殖，正透過人工方式刺激 11 歲雄性虎鯨的生殖器官，藉此令牠釋放性衝動。事件曝光後引起動物保護組織強烈批評，認為做法荒謬且凸顯圈養問題。

根據《BBC》報道，法國去年 12 月起全面禁止虎鯨表演，涉事的海洋樂園 Marineland 亦於今年 1 月結束表演，但當局、園方與動保團體至今未能就虎鯨的安置方案達成共識，令 24 歲雌性虎鯨 Wikie 與牠的兒子 Keijo 仍被留在園內泳池，由馴養員照料。

一段由動保組織 TideBreakers 拍攝並公開的片段顯示，馴養員在 8 月 12 日抓着 Keijo 的生殖器官，並為牠進行性刺激。組織認為，園方和法國政府在安置方案上拖延，才令虎鯨被困於不合適環境，如今還要依靠這種極端方法，反映圈養制度本身存在嚴重問題。

園方解釋，Keijo 步入青春期後性衝動漸強，為免牠與母親交配或發生衝突，只能透過這種方式紓緩「緊張」。園方強調過程雖然「看似誇張」，但屬自然且對動物無痛。

業界人士批評「道德上墮落的新低點」

不過，前美國海洋世界（SeaWorld）馴鯨師 Valerie Greene 直言，從業多年從未見過僅為性紓緩而採取此舉，通常只會在收集精液作人工授精時使用。她批評事件是「圈養業界在道德上墮落的新低點」。

園方否認有意圖收集精液，並稱任何出口均需政府批准。法國生態部亦回應指，園方已承諾不會將虎鯨精液用於繁殖。

Marineland 早前曾申請將虎鯨送往日本或西班牙，但分別遭法國及西班牙當局拒絕。至今歐洲仍未建立適合虎鯨的庇護所，令 Wikie 與 Keijo 的去向懸而未決。動保組織批評法國政府消極應對，導致安置計劃延誤，擔心虎鯨健康受到威脅。