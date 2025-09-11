法國爆發全國「封鎖一切」抗議 怒斥政府緊縮與貧富差距 20 萬人示威逾 450 人被捕︱Yahoo

巴黎有數以萬計示威者。(Photo by Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】法國多地昨日（10 日）爆發大規模「封鎖一切」（Block Everything）抗議行動，大批醫護人員、教師、學生及「黃背心」示威者走上街頭，表達對政府削減公共開支及社會不平等的不滿。內政部指，全國約有 20 萬人示威，政府全國出動 8 萬名警員，約 540 人被捕。

巴黎共和國廣場大批民眾高舉旗幟參與抗議。(Photo by Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images)

綜合外媒報道，是次行動最初由網上群組在夏季號召，隨後部分工會及極左翼政黨「不屈法國」（La France Insoumise）加入支持。參與者背景多元，包括曾在 2018 年參與「黃背心」運動及 2023 年反對延長退休年齡示威的民眾。巴黎一名 28 歲哲學教師直言「我們不覺得政客有聆聽，民主在消失。」一名 25 歲社會科學博士生則批評，新任總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）的任命是對選民的「蔑視」。

由於國會去年選舉後分裂，沒有政黨取得多數，馬克龍此舉被視為延續親商政策。示威者在巴黎、里昂、南特、馬賽等多個城市築起路障、縱火或堵塞道路。警方全國動員 8 萬人維持秩序，已有超過 540 人被捕，其中巴黎超過 180 人。巴黎北站周邊一度爆發警民衝突，警方施放催淚氣體；南特有示威者以垃圾桶築起火障。

示威者搭建路障阻塞交通。REUTERS/Benoit Tessier

垃圾桶被焚燒並堵塞校門

全國約 150 所高中受到影響，其中巴黎東部一所高中外，垃圾桶被焚燒並堵塞校門，課堂被迫取消。一名高中一年級女生 Claire 稱「這是我的第一道路障，我是為抗議貧富差距。」她的父母為歷史教師，亦曾參與「黃背心」示威。現場有紙牌寫着「第一步：燒垃圾桶，第二步：燒馬提尼翁官邸」。

尼斯一名 35 歲大學講師表示「這股憤怒已積壓多時，貧者愈貧，富者愈富。馬克龍在退休改革抗議聲中仍不為所動，大家只好以這種方式發聲。」另一名教師批評「馬克龍減稅只惠及企業與富豪，令基層無法維持生活，好像我們的生命被奪走。」

巴黎東部蒙特勒伊（Montreuil）一名 35 歲神經科醫生表示「公共服務正在崩潰，醫院的護理質素愈來愈差，長年削減醫療開支令醫患同受影響，窮人更窮，富人更富，而政客根本不理會民意。」

在民族廣場（Place de la Nation）附近，示威者將垃圾桶被堆成路障以阻塞交通 (Photo by Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images)

示威者在燃燒的垃圾桶旁展示法國國旗。(AP Photo/Jean-Francois Badias)