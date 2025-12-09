法國社安保障預算 闖過國會第一關

（法新社巴黎9日電） 法國國民議會（國會下議院）今天以些微差距通過社會保障預算案，為總理勒克努（Sebastien Lecornu）年底前敲定2026年支出計畫掃除一大障礙。

此案擱置一項不受歡迎的退休金改革後，國民議會以247票對234票通過，接下來預算案將送回參議院審議，再返國民議會復議。

勒克努對今天表決結果表示肯定，並感謝他所稱的「負責任多數派」。

法國是歐元區第二大經濟體，正面臨縮減財政赤字的壓力，但因國會版圖分裂，減赤努力屢遭阻礙，這也是總統馬克宏去年臨時解散國會舉行大選後的結果。

廣告 廣告

勒克努已承諾將在12月底前讓支出計畫過關。

不過，為避免步前兩任總理因裁減支出措施而下台的後塵，他承諾不再動用過去強行通過預算案的具爭議憲法權力。

這也導致有關的兩大預算案：政府預算法案、社會保障預算法草案的辯論曠日廢時。