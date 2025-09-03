新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
法國稱歐洲將為烏克蘭提供安全保障 等待美國實質支持
（法新社巴黎2日電） 法國總統馬克宏辦公室今天表示，基輔的歐洲盟友已準備好在與俄羅斯達成任何和平協議後，為烏克蘭安全保障做出貢獻，現在正等待美國提供實質支持。
在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與盟國4日於巴黎召開會議前，一名艾里賽宮官員說，「我們已經準備就緒」，歐洲各國現在也希望獲得「美方支持，以保障烏克蘭安全」。
由約30國組成的所謂「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）打算對烏克蘭軍隊提供支持，並且在達成停火協議時，可能派遣部分士兵前往烏克蘭，目的在嚇阻俄羅斯未來的侵略。
法國外交消息人士表示，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天通話時，在4日會議前「強調了志願者聯盟中現有的良好合作關係」。
美國國務院發言人表示，這兩位部長同意「繼續在外交努力上合作，透過協商的解決方案來結束俄烏戰爭，並採取措施確保持久和平」。
馬克宏（Emmanuel Macron）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）將共同主持4日的會議。
一名艾里賽宮官員說：「我們現在做出足夠的貢獻，可以向美國人表示，只要他們承擔起自己的責任，這意味著為歐洲夥伴提供『後盾』，我們也準備好負起我們的責任。」
這個後盾可能涉及不同層面，包括情報、後勤支援與通訊。但美國總統川普（Donald Trump）已排除派遣美國地面部隊的可能性。
川普一直試圖安排蒲亭（Vladimir Putin）與澤倫斯基舉行峰會，但迄今未能成功。他上個月曾在阿拉斯加鋪紅地毯迎接蒲亭。
川普今天表示，蒲亭未能朝烏克蘭和平協議邁進，讓他感到「非常失望」。
馬克宏辦公室表示，美國將派代表出席明天的會議，但未透露具體細節。
