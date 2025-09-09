熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 門票全額退款
法國總理貝魯未能通過信任投票 一年內第三位總理下台｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】法國再陷政治危機：總理貝魯（François Bayrou）所領導的政府在國民議會信任投票中未能過關，他會在當地時間周二早上向總統馬克龍請辭，在任總理 9 個月就要落台。
貝魯內閣在今次信任投票當中僅獲得 194 票支持，364 票反對，遠超倒閣門檻的 280 票，按法例需要立即辭職。
貝魯身為馬克龍的中間派盟友，主動推動 440 億歐元的預算方案，主張削減財赤和加稅，期望在 2026 年將赤字由預期 5.4% 降至 4.6%，但遭到左翼「不屈法國」（La France insoumise）及極右翼「國民聯盟」（Rassemblement national）強烈反對。今次投票結果突顯政府在議會缺乏穩定多數派支持，貝魯亦成為近兩年內第五名下台，一年內第三位下台的法國總理。
馬克龍總統辦公室表示，將於未來數日提名新總理人選。貝魯辭職令馬克龍及其中間派執政聯盟局勢進一步動搖，各黨派則對未來組閣方向和重選議會展開爭論。
