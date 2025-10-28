法國總統夫人被誣指為男性 10 人涉網絡欺凌案件開審 被告：只想幽默一下︱Yahoo

屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
【Yahoo新聞報道】法國總統馬克龍的夫人布麗吉特（Brigitte Macron）在巴黎提出訴訟遭網絡欺凌，案件本周開審， 10 名被告被控在網上散布惡意言論，侮辱及詆毀她的性別，指布麗吉特是名為「尚—米歇爾‧特羅涅（Jean-Michel Trogneux）」的男性，惟該名字屬於布麗吉特的兄長。
綜合外媒報道，馬克龍夫婦早於 7 月在美國提出誹謗訴訟，指控右翼播客主持人 Candace Owens 散播「明確虛假且極具破壞力的謊言」，聲稱 72 歲的布麗吉特是男性。訴狀形容該說法為「全球性的羞辱運動」及「持續不斷的網絡欺凌」。
目前在法國審理的案件屬於另一宗刑事程序，涉及布麗吉特在 2024 年提出的控訴。巴黎刑事法院指控 8 名男子及 2 名女子，年齡介乎 41 至 60 歲，涉嫌網絡欺凌布麗吉特。若罪成，最高可被判囚兩年。檢方指，被告曾發表大量關於布麗吉特性別及性取向的惡意留言，甚至以她與丈夫的年齡差距作出「戀童癖」的侮辱。
被告反問「在法國開玩笑是否需要許可證」
布麗吉特向警方表示，相關言論「充滿仇恨」，令她的孫兒女難以承受外界稱祖母為男性的說法。被告之一的 49 歲資訊科技技術員「Jérôme A」被控於 2024 年轉發或撰寫多篇貼文，聲稱布麗吉特是男性。他在庭上辯稱，這些貼文只是「開玩笑」及「諷刺」，並質疑「如今在社交媒體發帖也會被告上法庭」。
另一名被告、債務顧問「Jérome C」則稱，自己「只是想幽默一下」，並反問「在法國開玩笑是否需要許可證」。他承認曾轉發指控布麗吉特是男性或戀童者的帖文，但堅稱並無欺凌意圖。
被告中包括 41 歲的宣傳人員 Aurélien Poirson-Atlan 在社交平台經常與陰謀論圈子有聯繫；另一名被告為 51 歲的靈媒「Delphine J」，她早於 2021 年在 YouTube 頻道上發佈一段長達四小時的訪談，與自稱獨立記者的Natacha Rey 一起聲稱布麗吉特曾是男性。
兩人於 2024 年被裁定須向布麗吉特及其兄長賠償，但上訴法院其後推翻了定罪。法官強調，該裁決並不意味有關說法屬實，只是案件不符合法國法律對誹謗的定義。布麗吉特與兄長現已向法國最高上訴法院提出上訴。
與馬克龍相差 24 歲成外界焦點
馬克龍夫婦在美國的訴訟文件指出，有關布麗吉特為男性的說法全屬捏造，所指的「尚—米歇爾‧特羅涅」其實是她現年 80 歲的哥哥，居於法國北部，兩人與另外四名兄弟姊妹共同成長於當地經營朱古力生意的家庭。尚—米歇爾亦曾出席馬克龍於 2017 年及 2022 年的總統就職典禮。
布麗吉特與總統馬克龍的關係長年成為外界焦點。兩人相差 24 歲，布麗吉特當年是亞眠一所耶穌會中學的法語老師，馬克龍則是她指導的學生之一。根據馬克龍夫婦的美國訴訟文件，他們透過校內戲劇活動建立深厚的思想聯繫，並強調當時的師生關係「始終符合法律規範」。布麗吉特在 2006 年結束首段婚姻，翌年與時年 30 歲的馬克龍結婚。
