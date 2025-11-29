法國總統府：馬克宏12/1會晤澤倫斯基

註冊承建商紀律委員會早前根據《建築物條例》，完成對兩名註冊小型工程承建商的紀律研訊，裁定其中一名承建商因觸犯與建築工程有關的罪行被法庭定罪，而另一名在強制驗窗計劃下被委任為合資格人士的承建商，因沒有履行或遵守根據《建築物條例》施加於合資格人士的職責或要求，須予以紀律處分。 第一宗個案涉及2022年4月在大埔一幢正進行外牆翻新工程的獨立屋發生的致命事故。3名搭棚工人在獨立屋外牆搭建竹棚架時，棚架突然倒塌，導致他們墮下至地面，其中1名工人死亡，另1名工人受傷。該承建商因違反《建築地盤(安全)規例》的規定，被勞工處檢控，並於2024年3月在沙田裁判法院被定罪及判罰款2萬元。 紀律委員會完成研訊後，命令該承建商在刊憲當日起計3個月內，從小型工程承建商的名冊中除名，及罰款7.5萬元，並須支付紀律委員會及屋宇署合共5.78萬元的研訊費用。 第二宗個案的涉事承建商於2022年10月向屋宇署呈交證明書，確認已為黃大仙一幢綜合用途樓宇的窗戶進行訂明檢驗，並認為窗戶安全，無須進行訂明修葺。其後，屋宇署進行審查，發現部分窗戶的鉚釘呈現灰白色粉狀物質或銹蝕。 該承建商因而被屋宇署檢控，並於2024年4月在九龍

AASTOCKS ・ 1 天前