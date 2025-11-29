兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
法國總統府：馬克宏12/1會晤澤倫斯基
（法新社巴黎29日電） 法國總統府宣布，總統馬克宏12月1日將在巴黎接待烏克蘭總統澤倫斯基並舉行會談。
一名法國官員今天提到，馬克宏（Emmanuel Macron）和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將討論「達成公正及持久和平的條件」。
法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）向「星期日論壇報」（La Tribune Dimanche）表示：「只要（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）放棄透過先征服烏克蘭進而重建蘇聯帝國的幻想，和平觸手可及。」
巴霍也警告，普丁「必須接受停火，否則俄羅斯將面臨新制裁，這些舉措會耗損俄國經濟，並加強歐洲對烏克蘭的支持」。
特朗普政府將重新審查來自19個國家的綠卡持有人
Getty Images 特朗普政府表示，將重新審查發給來自19個國家的移民的綠卡。 美國公民及移民服務局局長約瑟夫‧埃德洛（Joseph Edlow）指出，總統已指示他對「所有來自相關國家的外籍人士的綠卡進行全面而嚴格的重新審查」。 當BBC詢問哪些國家在名單上時，該機構援引白宮六月的公告，其中包括阿富汗、古巴、海地、伊朗、索馬里和委內瑞拉。 此項宣布是在一起事件之後作出的：一名阿富汗籍男子涉嫌於週三（11月26日）在華盛頓特區槍擊兩名國民警衛隊士兵，並使他們重傷。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
美國關稅｜特朗普指關稅收入龐大 未來兩年將大幅減少 甚至完全取消入息稅
美國總統特朗普（Donald Trump）昨日（27日）表示，由於關稅將為政府帶來非常龐大的收入，美國政府將未來兩年將大幅減少、甚至完全取消入息稅。BossMind ・ 1 天前
與日本爭執不下之際 中國向法國尋求支持
【彭博】— 中國最高外交官王毅在與法國對口官員的通話中表示，雙方應當相互支持。這顯示在與日本爭執不下之際，北京努力爭取外交支持。Bloomberg ・ 1 天前
宏都拉斯大選前夕 川普特赦前總統葉南德茲
（法新社佛州棕櫚灘28日電） 宏都拉斯總統大選即將登場，美國總統川普今天對宏國政治進行重大干預，不僅特赦已遭定罪的前總統葉南德茲，還揚言若他偏好的候選人敗選，將切斷美國的援助。川普今天在「真實社群」（Truth Social）貼文中，重申他對宏都拉斯保守派「國家黨」（National Party）總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的支持，並表示：「如果他沒贏，美國將不會再把好錢投入無底洞。」法新社 ・ 18 小時前
特朗普：將永久叫停來自「第三世界」國家移民
美國總統特朗普周四 (27 日) 晚間宣布了全面的移民限制計畫，稱現行政策已侵蝕國家進步。鉅亨網 ・ 1 天前
為抗美關稅而捨碳稅拾化石燃料 加拿大總理挨轟
（法新社蒙特婁28日電） 加拿大總理卡尼（Mark Carney）上任以來取消前杜魯道內閣一些環保淨零措施，遭批評者指控背叛應對氣候變遷努力。自從卡尼今年3月接替前總理杜魯道（Justin Trudeau）以來，外界普遍認為他已調整自由黨在環保議題上的立場。法新社 ・ 17 小時前
中國對馬來西亞和柬埔寨與美國簽署的貿易協議提出關切 要求解釋澄清
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
安世半導體發公開信 促中國子公司助恢復供應鏈
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體(Nexperia)在公開信中敦促其中國業務部門協助恢復正常生產，採取切實措施重啟對話。安世半導體在致安世中國領導層的公開信稱，公司已多次、以多種方式嘗試重新建立與安世中國各實體的對話，包括通過電話、電子郵件和擬定會議進行直接聯繫，提出各種合作以實現互利的解決方案，甚至通過正式函件要求履行相關權利。但迄今未獲得任何實質性回應，現強烈呼籲盡快回應，並以建設性的方式參與對話，着力恢復供應鏈。安世表示，各行業客戶仍反映其生產即將面臨停工。當前局面不可持續。因此，敦促安世中國各實體領導層立即採取措施，推動結構化談判，以恢復供應鏈，恢復可預測、既定的供應流程，包括生產計劃、交付時間表以及透明的運營治理。安世生產的數十億枚晶片廣泛用於汽車和其他電子產品，供應短缺威脅到汽車產業鏈，導致減產甚至停產。荷蘭政府於9月30日接管了位於荷蘭的安世總部，稱此舉是為了防止該公司前首席執行官將歐洲業務從目前的荷蘭基地轉移到中國。作為回應，中國政府於10月4日停止安世中國的成品出口，後來又部分放鬆這一措施。荷蘭政府上周暫停對安世半導體的行政令，將控制權歸還給其中國母公infocast ・ 1 天前
日方被告知：所有中日青年交流項目叫停
日本首相高市早苗發表涉台言論後，中日兩國民間交流惡化。外交消息人士透露，高市早苗言論帶來的負面影響在兩國之間持續發酵，中方已暫停與日本的青少年交流項目。鉅亨網 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜政府官員今早在政總默哀 今日起3日18區設弔唁處政府建築物下半旗
大埔宏福苑五級火造成多人死亡，政府總部今早舉行悼念儀式。 今早8時，行政長官李家超聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員在政府總部東翼前地默哀3分鐘，哀悼在大埔宏福苑火災不幸罹難的人士。 來港協助開展救災工作的港澳辦副主任徐啟方、中聯辦主任周霽、港澳辦副主任農融也有出席參與默哀。其後，李家超、徐啟方、周霽am730 ・ 20 小時前
聞泰科技向荷蘭最高法院提起上訴
【彭博】— 中國聞泰科技向荷蘭最高法院提出上訴，要求恢復對子公司安世半導體的控制權，此舉表明雖然中國當局暫時允許恢復安世中國的晶片出口，但導致矛盾的根源仍然存在。Bloomberg ・ 1 天前
外交部再要求日方收回錯誤言論 實際行動體現對華承諾
在北京，外交部繼續批評日本首相高市早苗的涉台言論，要求日方收回錯誤言論，停止干涉中國內政，以實際行動體現對華承諾。發言人毛寧在例行記者會上表示，日本曾經對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行。民進黨當局「媚日謀獨」令人不齒。她又指出，高市早苗的涉台言論干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，危害台海和平穩定。毛寧說，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日本應當深刻反省歷史罪責，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則，在台灣問題上謹言慎行。 (WL)infocast ・ 1 天前
伊朗拒絕參加2026世足賽抽籤 抵制美國不發簽證
（法新社德黑蘭28日電） 伊朗足球協會今天宣布不出席下週在華府舉行的世界盃足球賽抽籤，藉此抵制美國拒絕向幾名足協代表團成員發放簽證一事。足協發言人告訴伊朗國營電視台：「我們已通知國際足球總會（FIFA），這項決定和體育無關，伊朗代表團成員將不會參加世界盃足球賽抽籤。」法新社 ・ 1 天前
東京高院裁定同性婚姻禁令合憲 原告斥判決難以理解 將提交至最高法院審理︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本東京高等法院今日（28 日）裁定，當地禁止同性婚姻的現行制度屬於合憲，引起原告及支援團體不滿，案件將提交至最高法院審理。Yahoo新聞 ・ 1 天前
加拿大擬建向亞洲運送石油輸油管
在中美貿易前景不確定背景下,加拿大希望實現石油出口多元化,總理卡尼表示,新建輸油管向亞洲運送石油是渥太華政府的優先事項。卡尼周四與艾伯塔省(Alberta)省長史密斯(Danielle Smith)簽署一項協議,涉及取消部分氣候法規,旨在刺激能源生產投資,同時鼓勵建設一條通往加拿大西海岸(太平洋東岸)的新輸油管道。聯邦政府與艾伯塔省希望,對亞洲市場的石油輸送能力為每日100萬桶。史密斯指出,輸油管最終投資決定的時間,將在數周或數個月內明確。根據該項協議,聯邦政府將取消原計劃對石油和天然氣行業設定的排放上限,並取消清潔電力監管規定,以換取加拿大最大的產油省份承諾加強工業碳定價,並支持碳捕獲與封存項目。這項新電力供應策略將於明年初推出。 (BC)infocast ・ 1 天前
俄國總統普丁預計12/4出訪印度
（法新社莫斯科28日電） 俄羅斯權力中樞克里姆林宮今天表示，總統普丁（Vladimir Putin）應印度總理莫迪（Narendra Modi）邀請，預計12月4日至5日前往印度進行為期2天的國是訪問。美國總統川普（Donald Trump）4月宣布對印度課徵25%對等關稅，之後又以印度採購俄羅斯石油為由加徵25%懲罰性關稅，指控印度資助俄羅斯的戰爭行動。法新社 ・ 1 天前
涉違反建築物條例規定 兩名註冊小型工程承建商被紀律處分
註冊承建商紀律委員會早前根據《建築物條例》，完成對兩名註冊小型工程承建商的紀律研訊，裁定其中一名承建商因觸犯與建築工程有關的罪行被法庭定罪，而另一名在強制驗窗計劃下被委任為合資格人士的承建商，因沒有履行或遵守根據《建築物條例》施加於合資格人士的職責或要求，須予以紀律處分。 第一宗個案涉及2022年4月在大埔一幢正進行外牆翻新工程的獨立屋發生的致命事故。3名搭棚工人在獨立屋外牆搭建竹棚架時，棚架突然倒塌，導致他們墮下至地面，其中1名工人死亡，另1名工人受傷。該承建商因違反《建築地盤(安全)規例》的規定，被勞工處檢控，並於2024年3月在沙田裁判法院被定罪及判罰款2萬元。 紀律委員會完成研訊後，命令該承建商在刊憲當日起計3個月內，從小型工程承建商的名冊中除名，及罰款7.5萬元，並須支付紀律委員會及屋宇署合共5.78萬元的研訊費用。 第二宗個案的涉事承建商於2022年10月向屋宇署呈交證明書，確認已為黃大仙一幢綜合用途樓宇的窗戶進行訂明檢驗，並認為窗戶安全，無須進行訂明修葺。其後，屋宇署進行審查，發現部分窗戶的鉚釘呈現灰白色粉狀物質或銹蝕。 該承建商因而被屋宇署檢控，並於2024年4月在九龍AASTOCKS ・ 1 天前
匈牙利總理奧班：將會晤俄總統普丁
（法新社布達佩斯28日電） 匈牙利總理奧班今天將在莫斯科會見俄羅斯總統普丁，根據奧班的說法，兩人將討論能源議題。俄羅斯總統府發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也向俄國塔斯社（TASS）證實，普丁（Vladimir Putin）將會晤匈牙利領導人。法新社 ・ 1 天前
王毅:日本現職領導人發表涉台挑釁言論 公然開歷史倒車
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅,應約同法國總統外事顧問博納通電話。王毅闡明中方在台灣問題上的立場,強調日本現職領導人發表涉台挑釁言論,公然開歷史倒車,侵害中國主權和領土完整。中法作為安理會常任理事國和全面戰略伙伴,應當共同維護二戰勝利成果,在涉及對方核心利益問題上堅定相互支持。希望法方繼續堅定恪守一個中國原則。中方引述博納表示,法方堅持獨立自主外交傳統,堅定不移奉行一個中國政策,理解中方在台灣問題上的正當立場。博納稱,總統馬克龍期待很快訪問中國,鞏固深化兩國元首的友誼,並就推進法中、歐中關係以及共同應對全球性危機進行深入戰略溝通。 (BC)infocast ・ 1 天前
紐約時報稱特朗普和委內瑞拉總統馬杜羅討論潛在會晤事宜
【彭博】— 據《紐約時報》報導，美國總統特朗普上周與委內瑞拉領導人馬杜羅通話，雙方討論了潛在會面事宜。Bloomberg ・ 1 天前