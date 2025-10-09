法國總統馬克龍兩日內任命新總理 即將卸任勒科爾尼：現非換總統時機｜Yahoo

Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
【Yahoo 新聞報道】法國政局因應財政預算未達共識仍陷膠著狀態。總統府愛麗舍宮證實，總統馬克龍將於兩日內任命新總理，此舉緩解了外界認為會進行新一輪選舉的猜測。總統府又重申，仍然有可能在年底前通過財政預算。至於即將卸任總理的勒科爾尼（Sébastien Lecornu）接受電視台訪問，指解散國會的可能性已經降低，又指現時並非更換總統的時候；不過勒科爾尼亦承認，建立新政府的道路仍然艱難，主要因為議會內部分歧以及一些政治人物對下一屆總統選舉的關注，他呼籲未來的內閣人選「必須完全脫離任何 2027 年總統大選的野心。」
勒科爾尼在上月 9 日才被馬克龍任命為法國總理，他在周一（6 日）較早時份才任命新內閣，並在下午舉行內閣會議，但不久就宣布要辭去總理職位，由任命內閣至辭職只相隔 14 小時。而勒科爾尼在任總理 26 日就辭職，成為了法國第五共和史上任期最短總理。事後，馬克龍請求勒科爾尼留任兩日，期望促成各黨之間共識。勒科爾尼周三（8 日）與馬克龍匯報後受訪，就指自己的任務已經完成，自己不會再擔任總理。
由去年 9 月至今，法國已經換了 3 次總理，其中巴尼耶（Michel Barnier）在任總理 3 個月後，就在去年 12 月被罷免，他的繼任人貝魯（Francois Bayrou）在任 9 個月左右，亦在上月被罷免。跟前兩任總理一樣，勒科爾尼需要面對法國高達 3.4 兆歐元、佔國內生產總值近 114% 的國家債務，這個數字在歐元區僅次於希臘和意大利。為此，巴尼耶和貝魯都先後提出緊縮的財政預算案，主張削減財赤和加稅，但遭到議會反對。
勒科爾尼在接受電視台訪問時說，他的預算草案將會在下星期提交，草案「開放討論」，但他同時請求「討論必須開始」，「各黨不能在未審查的情況下就說要否決。」不過，議會目前仍然有堅持立場的聲音。左翼「不屈法國」（La France insoumise）黨魁帕諾（Mathilde Panot）在勒科爾尼訪問後表示，唯一的解決方案是「馬克龍辭職並離開」，至於長期呼籲舉行新選舉的極右「國民聯盟」（Rassemblement national）黨魁勒龐（Marine Le Pen）則表示，她將投票反對任何新政府。
法國在去年 7 月曾舉行國民議會選舉，選出 577 席。以復興黨為首的執政聯盟只有 211 席，至於反對派則有 364 席，其中不屈法國黨團和國民聯盟黨團則分別有 71 席和 123 席，由於議會內沒有任何一個政黨取得多數，使得立法和改革，包括年度預算的通過變得困難重重。目前仍然不清楚議會內哪一派政治力量會支持新政府。分析指，勒科爾尼在過去留任的兩日要說服現時反對派，在選舉中屬於左派聯盟的社會黨，支持組建某種形式的政府，但未知是否成功說服。
對於有聲音，包括前總理菲利普（Edouard Philippe）都認為馬克龍需要辭職，勒科爾尼就回應指，法國需要一個穩定，而且國際公認的領導人。至於在本周較早時候，被視為馬克龍門生，在去年在任總理 8 個月阿塔爾（Gabriel Attal）也表示，他「不再理解」馬克龍，並呼籲任命一位獨立的談判代表來引導政府。勒科爾尼承諾，總統「將在適當時候向法國人民發表講話」，但未說明時間，而馬克龍至今仍未公開發表任何聲明，只透過總統府表示將會任命新總理。
