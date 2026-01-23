法國總統馬克龍變時尚icon？同款Henry Jillien太陽眼鏡，「最強帶貨」令品牌股價急升

當大家都在留意明星偶像的穿搭時，總統穿搭原來都是時尚流量密碼！法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）因為眼疫而經常佩戴太陽眼鏡，近日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時，所佩戴的藍色太陽眼鏡，意外地成為焦點，更因而令眼鏡品牌股價急升，馬克龍的「帶貨力」相當強勁。

（ Getty Images ）

作為時尚之都法國的總統，馬克龍所佩戴的太陽眼鏡是來自法國百年品牌Henry Jullien。品牌於1921年創立，以精湛的手工製作和獨特的Gold Filled技術聞名，將真金與基底金屬無縫結合，創造出兼具簡約典雅風格、高耐用性與獨特質感的奢華眼鏡。

（Getty Images）

（Getty Images）

在2023年，Henry Jullien被意大利眼鏡品牌iVision Tech收購，整個生產線依然在法國Jura山區，保留「Made in France」的名堂，亦獲法國政府頒布的「EPV 活遺產企業認證」。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

馬克龍總統同款太陽眼鏡是Henry Jillien「Pacific S 01」，是鍍金飛行員款，定價659€（約港幣6,035）。iVision Tech行政總裁Stefano Fulchir指，曾在2024年將這副眼鏡寄給馬克龍，認為他今次所佩戴的正是Henry Jillien的出品。隨後，iVision Tech股價就在21日急升6%，這驚人的帶貨力，令品牌原本每年平均只生產100副Pacific眼鏡，現在要加碼生產1,000副來應付市場需要。

