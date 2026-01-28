法國總統1/28將會見丹麥與格陵蘭領袖

專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
其他人也在看
議員質疑公務員每年「跳Point」太寬鬆 楊何蓓茵：將強化評核機制
政府下月公布《財政預算案》，外界關注公務員薪酬。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(27日)在公務員及資助機構員工事務委員會會議上表示，薪酬趨勢調查委員會一直有開會，當局亦會視乎政府整體財政狀況作出平衡。AASTOCKS ・ 23 小時前
高市早苗再提「台灣有事」 中國外交部回應！
中日關係持續緊繃，日本首相高市早苗再度提及「台灣有事」，強調若日本在台灣發生衝突時選擇置身事外，美日戰略同盟就瓦解了。鉅亨網 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 1 天前
歐洲警告「已失去網際網路」加速擺脫美國科技！川普制裁與科技霸權引反彈
在川普政府升高外交對抗與制裁手段下，歐洲對美國科技依賴風險高度警惕。比利時官員坦言歐洲已「失去網際網路」，歐盟與法國政府正加速推動數位主權，降低對美國科技與雲端服務的依賴。鉅亨網 ・ 5 小時前
最新一期德國《明鏡》周刊亮出標題：唐納，夠了！
德國《明鏡》周刊 23 日發表的最新一期標題顯示：「唐德，夠了！」封面底部寫道：「川普的帝國主義」、「歐洲如何捍衛自己的立場」。鉅亨網 ・ 8 小時前
壞帳風險｜委內瑞拉擬「走數」 拒承認前任政府任何債務 中國或面臨500億美元壞帳
隨著委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)倒台後，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodr...BossMind ・ 1 天前
拜登罕見發聲！譴責ICE槍殺普雷蒂、痛批川普政府背叛美國核心價值
繼歐巴馬與柯林頓後，前美國總統拜登罕見發表強烈聲明，譴責聯邦探員在明尼亞波利斯射殺 ICU 護理師，直指政府暴力背叛憲法與美國核心價值，並呼籲全面、透明調查。鉅亨網 ・ 3 小時前
滑向內戰風險升！橋水達利歐：明尼蘇達州移民衝突事件 恐加速美國衰落
知名避險基金橋水創辦人達利歐周一 (26 日) 示警，指美國正面臨前所未有的內部危機。明尼蘇達州接連發生移民與海關執法局 (ICE) 人員槍殺美國公民事件，象徵美國正步入更暴力與分裂的階段。鉅亨網 ・ 1 天前
委內瑞拉領導人稱已經「受夠了」美國的干涉與指手畫腳
【彭博】— 委內瑞拉代總統德爾西·羅德裡格斯周日在安索阿特吉州向國家石油公司員工發表演講時表示，委內瑞拉已經「受夠了」美國干涉。Bloomberg ・ 1 天前
移民執法再釀死引眾怒 明市長：聯邦人員明起撤離
（法新社華盛頓26日電） 美國移民執法人員在明尼阿波利斯市執法時開槍，造成第2起公民死亡事件，在公憤之下，川普政府開始承受壓力，市長佛雷在與總統通話後表示，部分聯邦人員從明天開始離開此地。民主黨籍佛雷今天表示：「部分聯邦探員將從明天起開始撤離此地，而我將繼續爭取，讓其他參與打擊移民任務的聯邦人員也一起離開。」（法新社 ・ 1 天前
李家超：無計劃再對司局長有變動 稱班子有按其要求工作 外界傳聞不正確「不攻自破」｜Yahoo
國務院今早（27 日）免去政制及內地事務局局長曾國衞局長職務。行政長官李家超今早（27 日）出席行政會議前，跟曾國衞一起見記者。李家超表示，曾國衞早前因為健康問題而提出辭職，經討論後接納他的請辭，並提請中央。李家超表示會物色新局長人選，期間由副局長胡健民署任。曾國衞發言時就表示，他的前列腺癌指數一直高企，經檢查及多種治療後未見改善，在完成立法會選舉的重要任務後，經思考以及跟家人商討後，決定向李家超請辭。Yahoo新聞 ・ 1 天前
赴國會作證前 盧比歐對委內瑞拉領導人發出強硬警告
（法新社華盛頓27日電） 美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）預計明天赴國會作證，警告石油資源豐富的委內瑞拉領導人若未配合美國要求，恐將面臨其前任馬杜洛（Nicolas Maduro）被美國推翻的下場。盧比歐在證詞中力挺這次行動，稱美國「逮捕兩名毒品走私犯」，形容馬杜洛是「已遭起訴的毒品販子，而非合法的國家元首」。法新社 ・ 5 小時前
施紀賢訪華｜35 名英國議員聯署 促當面要求釋放黎智英 貿易協議作交換｜Yahoo
中國外交部昨日（27 日）宣布，應國務院總理李強邀請，英國首相施紀賢今日（28 日）起訪華 4 日，為相隔 8 年以來再有英國首相訪華。施紀賢訪華之際，多達 35 名英國上、下議院議員發表聯署信，敦促施紀賢要當面提出黎智英案，並要求將「黎智英獲釋」作為任何貿易協議達成的前提。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
美代表團突訪烏斯華雅 阿根廷反對黨質疑意圖
（法新社布宜諾斯艾利斯26日電） 阿根廷反對黨今天批評美國國會議員團突訪國境南方，有南極門戶之稱火地島首府烏斯華雅（Ushuaia），認為此舉顯示華盛頓恐對此區域有興趣。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）向來是美國總統川普（Donald Trump）親密盟友，美國政府飛機未經事先宣布即抵達烏斯華雅，反對黨懷疑米雷伊是否意圖與美國在當地建立聯合海軍基地。法新社 ・ 1 天前
正檢視電話卡實名登記制 當局料今年內提交修例建議
【on.cc東網專訊】為打擊電訊詐騙，政府在2023年實施「電話卡實名登記制」，所有在本地發出及使用的電話卡均須於啟用前，完成實名登記。on.cc 東網 ・ 5 小時前
對台決策更集中於習近平！專家解析陸最高將領落馬、解放軍陷入領導真空
中國解放軍高層出現罕見震盪，中央軍委副主席張又俠與上將劉振立遭清洗，軍委成員僅剩習近平與張升民。《BBC》分析指出，軍中反貪恐涉及權力鬥爭，已造成領導真空，未來對台軍事決策恐更加集中於習近平個人。鉅亨網 ・ 1 天前
主教山官地僭建猖獗 「管理者」認違法反指政府無正視居民需求
深水埗主教山一帶山坡長期被非法開墾僭建，有人佔用官地設置乒乓球枱及「神壇」等康體設施，更有人在搭建空間設立「毛澤東文化館」。地政總署早前在「文化館」張貼通告，本周一連同食環署清場移走雜物。自稱「主教山體育會」主席的李蘭芳今早(28日)於商台節目指出，在該處設置建築物已20年，直認那裡是官地、搭建的行為違法，但反指政府沒有正視居民訴求，提供足夠康體設施。李蘭芳指，政府近年在主教山前配水庫的工程令居民失去玩樂地方，於是進一步修建出不少運動設施，連同過往的設施已經在該處活動20年。她自稱是「為人民服務，為普羅大眾服務」，認為欠缺康體設施令街坊精神狀態變差。她又指，已多次聯絡政府希望在該處增設康體設施，但沒有人理會，又批評部分官員只會「影相打卡為樂」，不理會平民百姓。am730 ・ 5 小時前
日本首相高市早苗詳細闡述應對台灣危機的可能方案
【彭博】— 日本首相高市早苗表示，假設美國和中國發生衝突，並不意味著日本會立即採取軍事行動，但如果在聯合行動中美國遭到攻擊，日本將在法律允許的範圍內作出回應。Bloomberg ・ 1 天前
美國政府部分停擺倒數中 未來幾天情勢一次看
若國會未能在期限前達成共識，政府部分機構將自週六 (31 日) 凌晨 12 時 01 分起面臨關門風險鉅亨網 ・ 9 小時前
特朗普政府警告南韓勿針對美科技企業 點名在韓電商Coupang
美國總統特朗普宣布將上調對韓國輸美汽車、木材、藥品等商品關稅由15%加至25%後，《華爾街日報》周四引述消息報道，美國副總統萬斯警告南韓總統李在明，切勿向美國科技企業實施具歧視性的監管及調查措施，更點名稱在韓國經營電商的美國電商公司Coupang。 據消息人士透露，美韓近期多次討論涉及Coupang。該公司業務模式類似亞馬遜，雖然總部設於美國，但幾乎所有業務均在南韓進行。 消息人士指出，美韓磋商亦涵蓋平台監管及人工智能相關規則，影響Meta(META.US)旗下Facebook，以及Google母公司Alphabet(GOOGL.US)在內等多家美國科技企業。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前