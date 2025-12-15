法國羅浮宮工會罷工 15日上午閉館

（法新社巴黎15日電） 法國巴黎地標羅浮宮博物館員工將自今天起展開輪流罷工，要求增聘人手並提出因應人潮擁擠的措施。安全人員表示，羅浮宮今天上午因罷工而閉館。

根據法新社記者，一名安全人員今天上午告訴遊客：「我們（羅浮宮,Louvre）已經關閉。請過幾個小時再來。」