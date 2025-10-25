法國羽毛球公開賽 鄧俊文及謝影雪混雙四強止步(陳天朗報道)

【Now新聞台】法國羽毛球公開賽，港隊代表鄧俊文及謝影雪先贏一局下不敵國家隊組合，四強止步。

紫衫「鄧謝配」殺到入四強，硬撼上周才贏完丹麥公開賽冠軍的馮彥哲和黃東萍，開局有個小甜頭，領先1比0；之後就要捱打，試過連失4分，最遠落後到8比15，謝影雪少許泄氣，但有好拍擋鄧俊文撐住，回後化解馮彥哲開後場，還打到對方跌倒，港隊回敬4比0攻勢。

追到14比17，「鄧謝配」爆發小宇宙，兩人前後夾擊黃東萍，最後一擊鄧俊文抽馮彥哲才真，慢慢追貼比分，他們再連取4分，一度反超到19平手，一輪長氣球你來我往，鄧俊文左飛右撲找到機會，加謝影雪拍斜線出奇不意，鄧俊文搶前加多板，磨足52板，取到局分；即使被扳平要鬥「刁時」，黃東萍打落網，「鄧謝配」險勝22比20，先下一城。

第二局上半段戰況拉鋸，差距只維持於一至兩分，馮彥哲飛身救，倒在地上想再救也難，鄧謝追到10比10，亦是這局最後一次平手，他們下半段全程落後，輸回一局17比21。

決勝局，鄧謝都是先佔優，領先到5比4，抵擋不住馮黃猛攻，黃東萍網前突擊一板，鄧俊文反應不及，連失4分又要追落後。

世界排名第8挑戰第2，三度交手一勝兩負，鄧謝贏的一次，正正是兩年前法國公開賽，重臨福地再遇老對手，未能贏多次；黃東萍網前靈活，馮彥哲身高手長，逼到鄧謝雙雙倒地；13平手下，馮黃連取5分拉開奠定勝局，鄧俊文走大斜線放了落網，「鄧謝配」輸多局16比21，激戰80分鐘倒輸局數1比2，無緣決賽。

