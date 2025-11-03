低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
法國蒙迪厄修道院失火 主建築燒毀有坍塌危險
（法新社里爾2日電） 今天的一場大火吞噬了法國古老的蒙迪厄修道院（Chartreuse du Mont-Dieu）。這座擁有數百年歷史的法國文化遺產主體建築被徹底燒毀，並有坍塌的危險，目前火災原因不明。
當地首長弗雷蓬（Anne Fraipont）稱這座修道院為「阿登聖母院」（Notre-Dame of the Ardennes），並對修道院慘遭祝融感到惋惜。這座修道院於1946年被列為法國歷史古蹟。
蒙迪厄修道院坐落在法國東北部阿登地區（Ardennes）茂密的森林中，這座嘉爾篤會修道院的歷史可以追溯到將近900年前。
修道院最初建於1130年，後來於17世紀重建，之後法國大革命迫使修士們逃離此地。
弗雷蓬說，這座建築裡有很多木頭，「現在屋頂和地板都沒了，只剩下牆壁了」。
她表示，修道院附近的行人上午看到濃煙後立即報警。阿登消防救援當局接到報案後，上午10時趕到現場，消防員並在下午4時之前控制住火勢。
消防當局表示，工作人員仍在現場撲滅殘餘火焰，火災造成的損失非常嚴重，修道院「有坍塌的風險」。
不過，消防部門說，火災發生時，修道院內沒有任何藝術品。
