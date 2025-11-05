法國虎鯨母子被遺棄髒水池 聞無人機聲音竟開始表演 畫面令人心碎

【動物專訊】人類為牟利等自私理由困養海洋生物，對生命的踐踏和傷害無法估計，法國水族館Marineland Antibes因為禁止虎鯨表演法律而結業近一年，竟遺棄虎鯨母子Wikie和Keijo，任由他們在布滿青苔與淤泥的腐臭水池中。美國攝影師Seph Lawless早前拍攝兩母子的情況，指他們最初好像死掉一般，但聽到無人機的聲音後，竟然抬起頭和開始轉動跳躍等表演動作，Seph形容畫面令人心碎，兩母子用他們唯一學過的語言「表演」，但這次沒有觀眾，只有他們對自由的渴望。

法國早前通過禁止虎鯨表演的法律，位於法國南部的Marineland Antibes即在今年1月關閉，但卻遺下兩隻虎鯨和12隻瓶鼻海豚，幸好有好心人士仍有餵食他們，讓他們不至於餓死，但水質環境因為沒有人清潔而越來越惡劣，威脅到他們的生存。

Seph Lawless日前在其IG上載影片，影片由他的無人機在10月26日拍攝，指最初兩隻虎鯨看來像已死亡，但沒想到幾秒後，兩母子開始抬頭望著無人機，就像「希望」回來探望他們一般，然後他們竟開始表演，翻動和跳躍，就像他們用自己唯一學懂的語言，但這次沒有觀眾，只有他們對自由的渴望。

據外國傳媒所述，虎鯨媽媽Wikie年屆22歲，而兒子Keijo則11歲，現時生活在水質混濁、藻類滋生的水池中，如不盡快遷移，恐怕會生病甚至死亡。

法國政府一直未為園內被遺棄的海洋生物找到合適的安置地點，西班牙的海洋公園Loro Parque以容量不足為由拒絕接收，日本與加拿大的海洋庇護區申請也被法方否決，因法國政府指兩母子在人工飼養環境出生，無法適應海洋生活，難以生存。

Seph表示，虎鯨兩母子的故事未完，自從公開影片，很多人都為他們發聲，法國政府已表示正全力介入。

攝影師的無人機在廢棄水族館上空拍攝。

虎鯨兩母子最初像已離世般。

他們聽到無人機聲音後竟望向天空及發出叫聲。

兩虎鯨之後開始表演，畫面令人心碎。

