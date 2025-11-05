法國調查演算法是否助長脆弱群體尋短 TikTok駁斥指控

（法新社巴黎4日電） 熱門短影音平台TikTok今天譴責法國對旗下演算法展開刑事調查，TikTok被控將脆弱的年輕人推向自殺。

TikTok在發給法新社的聲明中表示：「我們強烈駁斥這些指控。」並聲稱提供「超過50種專為確保青少年安全福祉而設計的功能和預設設定」。

國會調查委員會今年9月建議禁止15歲以下未成年人使用社群網絡，並針對15歲至18歲青少年實施「數位宵禁」，以防年輕人陷入「演算法陷阱」。

巴黎警察局網路犯罪小組將調查「宣傳被用於自殺的產品、物品或方式」的疑慮，以及調查TikTok是否為「組織犯罪集團非法交易」提供線上平台。