法國調查演算法是否助長脆弱群體尋短 TikTok駁斥指控

殺妻囚終身上訴得直發還重審 港大副教授張祺忠承認誤殺罪 判囚 7 年 4 個月
香港大學機械工程學系前副教授張祺忠，涉於 2018 年與妻子發生口角後，用電線勒死對方，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身。張不服定罪提上訴，被裁定上訴得直、發還重審。張祺忠周二（4 日）以「減責神志失常」（diminished responsibility）為基礎，在高等法院承認一項誤殺罪。法庭線 ・ 22 小時前
黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝 深夜發文現身警署報到：我不會逃
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日於馬來西亞逝世，大馬警方今早（4日）宣布將案件改列「謀殺」調查，並將當時在場及藏有毒品的黃明志逮補協助調查。不過，據馬來西亞傳媒報道，黃明志處於失聯狀態，因此警方宣布將其列入通緝名單。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
黃明志涉謝侑芯猝死案 馬來西亞警改列「謀殺」調查 衛生部反駁「救護車遲到」說法
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日魂斷馬來西亞，同房的42歲大馬男歌手黃明志涉及毒品罪行被捕，其尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，而且當場出9顆搖頭丸。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 17 小時前
快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤近個半鐘 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo
社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。Yahoo新聞 ・ 1 天前
沙田復康巴士捱撞 司機被捲車底不治 寶馬司機涉危駕等罪名被捕｜Yahoo
沙田今晨（4日）發生一宗奪命交通意外。一輛復康巴士停泊在圓洲角路香港聖公會張國亮伉儷安老服務大樓對開，該名司機在車尾處理尾板升降台時，一輛寶馬私家車懷疑收制不及將他撞倒。復康巴司機被捲入寶馬車底，昏迷送院搶救惜不治。警方拘捕涉事的私家車司機，涉嫌不小心駕駛、危險駕駛引致他人死亡等。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
緬北白家犯罪集團涉詐案21人獲刑 其中5人判死
【on.cc東網專訊】廣東省深圳市中級人民法院周二（4日）一審公開宣判緬北4大犯罪家族之一白家犯罪集團案，對白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益5名被告判處死刑；對李福壽、李志德2名被告判處死刑，緩期2年執行；對郭建政、潘憲等5名被告判處無期徒刑；對李龍華、羅on.cc 東網 ・ 20 小時前
道士非禮謀殺智障女囚終身 上訴許可獲批
【Now新聞台】一名男道士2019年9月在西貢龍尾村屋非禮和謀殺一名輕度智障女子，罪成判終身監禁，上訴庭就他的謀殺罪定罪上訴和非禮罪刑期上訴批出許可。 被告張子材去年10月被陪審團一致裁定兩項罪名都成立。辯方質疑原審法官杜麗冰引導陪審團時，沒有指示他們要肯定被告的行為是導致死者死亡的顯著原因，才能裁定他謀殺罪成。原審法官亦就被告的非禮罪判處10年監禁，達控罪最高刑罰，辯方認為刑期過重。上訴庭法官薛偉成頒判詞指，這些理據有合理可爭辯空間，適合交由上訴庭檢視，批出上訴許可。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
長江中心被淋紅油 電梯大堂多處染紅 保安員受傷 男子涉刑毀被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環長江集團中心今（4 日）上午發生淋紅油事件。一名男子不滿被攔阻，在電梯大堂淋油，升降機幕牆、地下多處染紅。在場保安員上前制止，其中一人受傷送院。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
謝侑芯經理人怒轟黃明志「你是否說謊？」 大馬警：搜出藥丸相信為搖頭丸
有台灣「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，日前傳出早前在馬來西亞猝逝，終年31歲。根據大馬媒體報道，42歲大馬歌手黃明志亦在房間，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，遂將他當場拘捕。黃明志其後發文否認吸毒，正等候警方調查以還自己清白。不過謝侑芯經理人Chris昨日（2日）於社文平台發文，怒轟黃明志言論與警方「明顯矛盾」，更質疑對方「你是否說謊？」！今日（3日），吉隆坡總警長拿督法迪爾亦發聲明交待案件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
涉外洩虐囚影片 以色列前軍法署長被捕
（法新社耶路撒冷3日電） 以色列國家安全部長表示，前軍法署長托默-耶路沙米（Yifat Tomer-Yerushalmi）坦承洩露疑似顯示士兵虐待巴勒斯坦囚犯的影片後，今天被警方逮捕。根據以色列媒體10月31日公布的辭職信副本，托默-耶路沙米坦承，她的辦公室在去年國際社會對虐囚事件高度關注期間，將該影片洩露給媒體。法新社 ・ 17 小時前
旺角男渠工昏迷不治 工業傷亡權益會疑吸入沼氣跌入沙井(更新)
旺角發生懷疑工業意外。今日（4日）下午2時18分，一名男子在旺角砵蘭街147至149號後巷暈倒，陷入昏迷。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實男子當場死亡。據了解，男子被發現時，身體倒臥在坑渠旁邊，頭部陷於坑渠內，懷疑他當時正進行通渠工程，其間疑吸入不明氣體暈倒。警方正在調查事件，暫列「屍體發現」處理。am730 ・ 15 小時前
太子集團兩關聯公司釘牌 陳志案續發酵 證監與保監出手
柬埔寨太子集團（Prince Group）創始人陳志因涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙及洗黑錢，先後遭多個國家及地區提出起訴、制裁及凍結資產等，事件愈演愈烈。本港監管機構亦有最新行動，證監會網站資料顯示，太子集團關聯保險經紀及證券公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，同樣在《證券及期貨條例》及《打擊洗錢條例》下的牌照類別最新狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」，備註又顯示「終止了受規管活動業務」。信報財經新聞 ・ 1 天前
安達臣道棚工高處墮斃｜地盤停工調查 協興近年屢涉致命工傷 發展局：暫停工務工程建築類別投標資格｜Yahoo
曾於 2022 年發生冧天秤的安達臣道首置項目地盤，昨日（2日）再發生致命工業意外。一名男工在樓宇外牆搭棚架時，從高處墮下，當場證實死亡。涉事地盤原本由精進建築承建，今年遭發展局拒絕續牌，精進不服上訴，獲法院批准暫緩除名，地盤其後由協興工程接手。發展局表示，今日（3日）已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格。Yahoo新聞 ・ 1 天前
英超球員被手槍威脅 經理人被捕
一名二十多歲的英超球員，早前被經理人以槍威脅，球會已知悉事件。Yahoo 體育 ・ 1 天前
KK園區近1600名外籍人員逃入泰國 中國籍佔185人
【on.cc東網專訊】緬甸軍方早前清剿位於妙瓦底的電信詐騙KK園區，大批外籍人員逃入泰國境內。泰國軍方上周六（1日）表示，目前全天候監控達府湄索縣一帶的接壤緬甸邊境，嚴格篩查入境人員，確保邊境安全。達府泰緬邊境聯合指揮中心統計，至今有1,595人越境進入泰國，其on.cc 東網 ・ 1 天前
尼泊爾喜馬拉雅山脈雪崩 7 死 4 失蹤 登山專家料轉為遺體搜尋｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】位於尼泊爾喜馬拉雅山脈亞隆里峰（Mount Yalung Ri）的一個登山基地營，周一（3日）時發生雪崩，造成至少 7 名登山者罹難，包括 3 名美國公民、一名加拿大公民和一名意大利公民，兩名尼泊爾嚮導。當局表示，意外中另有 4 人失蹤，4 人受傷。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
立法會選舉2025｜屯門三聖邨3男童撕走選舉海報 涉刑事毀壞被捕
警方於上周六(1日)至周日(2日)接報，指張貼於屯門三聖邨有蓋通道及休憩空間的立法會換屆選舉推廣海報被撕走。經調查後，探員於前日(2日)以「刑事毀壞」罪拘捕3名男子，年齡介乎14至15歲。 房委會人員巡查發現 自上月31日起，房委會在青山分區三聖邨的兩處有蓋通道及休憩空間懸掛了共61張由選舉事務處分發的立法am730 ・ 15 小時前
英國列車持刀捅人案 已知狀況一覽
（法新社英國亨廷頓2日電） 英國警方今天對倫敦方向列車上一起持刀傷人事件展開調查，該案造成多名乘客受傷，目前唯一嫌疑人是一名英國公民，警方表示「當前階段」不將本案列為恐怖攻擊。過去一年連串重大持刀攻擊震驚全英，包括2024年7月南港（Southport）一間舞蹈教室3名女孩遇害，該案是英國近年最嚴重的集體持刀傷人案之一。法新社 ・ 1 天前
【中環解密】SHEIN被指在法國賣童顏性玩偶
創作並非全無界限，一旦過火隨時弄巧反拙。外電報道，中國快時尚服飾銷售平台希音（SHEIN）將於法國巴黎知名百貨BHV Marais，開設全球首間實體店，但在開幕前夕，涉嫌捲入出售兒童色情玩偶風波；法國反欺詐監管部門指控，SHEIN網站販售外貌酷似兒童的成人性玩偶，已正式向司法部門舉報，又警告如SHEIN恢復出售該款性玩偶，或會禁止公司進入法國市場。信報財經新聞 ・ 1 天前