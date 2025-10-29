法國郵政限量發售「牛角包香味郵票」！加入特色酥皮可口香氣，令寄信都充滿幸福感

「天天寫，封封寫滿六百句的我愛你～」也許這些甜蜜話語，都不及一枚擁有「牛角包香味」的郵票來得可口。說的是法國郵政的新作，最新推出「牛角包香味郵票」，成為搶手貨。

本身郵票設計印上可愛的牛角包圖案，最犯規的是用手指輕輕摩擦郵票，就會飄出像新鮮出爐一樣的奶油和酥皮香氣，充滿美食魔法感！不得不說法國人很懂得設計這些可愛浪漫小物，郵票限量59.4萬張，€2.10定價，由法國插畫家Frédérique Vernillet設計，一推出隨即成為熱搶單品。

這款郵票的推出，同時也有「最佳奶油牛角包比賽」，熱愛牛角包的朋友，這些活動與周邊完全是為你們而設定，滿載牛角包的幸福香氣呢！

