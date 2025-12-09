法國醫院記錄員工投票情況及原因 院方：僅用作派咖啡券 鼓勵履行公民責任︱Yahoo

有聖德肋撒醫院員工向《Yahoo新聞》記者投訴院方要求提供投票與否等相關資料。

【Yahoo新聞報道】立法會選舉周日結束，多個機構員工提交投票證明就可享假期等福利。有聖德肋撒醫院員工向《Yahoo新聞》投訴，院方向投票員工派咖啡禮券，要求披露有否投票及記下原因，「連醫管局都未去到咁問員工有無投票，反而我哋呢啲宗教機構私家醫院會咁做」。聖德肋撒醫院回覆《Yahoo新聞》時指，派發禮券「為鼓勵員工履行公民責任」，又稱員工有否投票之相關資料，「僅用作派發咖啡券之用途，並不作其他紀錄或用途」。

病房主管記錄 沒投票需寫原因

聖德肋撒醫院（法國醫院）員工小美（化名）向《Yahoo新聞》指，投票日後「高層要求病房主管整張表，逐個同事問有無投票」，如果員工沒有投票亦要寫下原因。據小美向《Yahoo新聞》提供的圖片所見，院方提供表格標題為「合資格投票員工申領咖啡禮券」，要求填上部門、員工編號、員工姓名、部門主管是否已核對投票通知信等欄目。部門主管亦要求員工提供是否選民、為何沒有投票等資料。有未投票員工在表格上寫「冇登記」、「外遊」等字眼，亦有員工表示有投票但「冇取心意咭」；表上亦有人在未回覆員工名字旁標明「未覆」字樣。

同事憂不披露資料或有後果

小美續指，院方最初僅需已投票員工出示心意卡換取咖啡禮券，「之後變咗全部同事都要表明自己有否投票」，院方亦無解釋資料收集後有何用途，「或者對員工有咩後果」，令不少員工感到擔憂。小美的上司亦有向同事指，「如果冇投票的同事，請告知是否選民，麻煩同事盡快回覆我」。不過小美指「我知我哋部門主管都係跟order做嘢」，不少同事詢問資料收集後的用途、不提供資料的後果等，「但就無回覆」。

院方：純屬鼓勵性質 不影響升遷

聖德肋撒醫院回覆《Yahoo新聞》時稱，院方「一向尊重員工個人意願及私隱，有關安排純屬鼓勵性質，絕無其他影響」。對於今次院方派發禮券，「為鼓勵員工履行公民責任，特別安排於員工完成投票後，派發咖啡券一張作為小小心意」。至於相關表格安排，院方解釋：「為確保派發安排準確，本院僅要求員工出示登記選民通知書，以核實身份」，相關資料並不作其他紀錄或用途、絕不會影響其日後升遷或任何人事安排，「若員工選擇不提供相關資料，僅代表無法領取咖啡券，並不會有其他後果」。

近日傳出多個機構須員工申報有否投票，選管會主席陸啟康早前回應稱，如果涉及公司強迫員工申報，就違反投票保密自主原則，如收到投訴會處理。他重申，為投票人提供優惠，必須遵守兩大原則，即不能要求投票給指定候選人，亦不能強逼表明有否投票。