法國面對潛在毒素恐慌 緊縮嬰兒奶粉管理規定

（法新社巴黎31日電） 由於60多個國家召回恐受污染的嬰兒配方奶粉，法國當局將對其中仙人掌桿菌毒素（cereulide）的可接受量實施更嚴格限制，此一毒素會導致噁心、嘔吐和腹瀉。

法國當局已針對去年12月及今年1月的兩名嬰兒死亡事件展開調查，兩人被認為喝了可能受污染的奶粉。調查人員尚未建立症狀與所攝取奶粉之間的直接關聯。

法國農業部30日晚間表示：「保護嬰兒健康是衛生當局首要任務。」

農業部稱，仙人掌桿菌毒素目前閾值為每公斤體重0.03微克，新值將為每公斤體重0.014微克，這是法國在不到兩週內第2次降低閾值。

召回恐受污染的奶粉，讓中國生技公司嘉必優面臨嚴查，嘉必優是嬰兒配方奶粉所使用成分之一的供應商，此成分被懷疑遭到污染。

總部位於中國武漢的嘉必優是全球最大的花生四烯酸（ARA）生產商之一，這是一種主要用於嬰兒配方奶粉和食品的脂肪酸。

法國當局提到一間「中國供應商」，但未指明是哪一間。

本週，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）已要求歐洲食品安全局（EFSA）針對兒童產品中的此毒素建立標準。歐洲食品安全局將於2日發表評論。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）表示，已收到嬰兒食用相關產品後，出現腹瀉案例的報告，但「尚未有嚴重病例」。

自12月以來，包括雀巢（Nestle）、達能集團（Danone）和拉克塔利斯（Lactalis）等歐洲重量級廠商，已在法國及數十個國家召回嬰兒配方奶粉。

雀巢29日提供召回詳細時間表，承認從11月底首次檢測到仙人掌桿菌毒素，到12月10日首次召回，大約經過10天時間。

雀巢表示，由於歐洲目前尚無針對仙人掌桿菌毒素含量的相關法規，因此公司已依標準程序處理。這家瑞士食品巨擘，宣稱自己是第一家檢測出這項問題的公司。

歐洲非營利消費者權益組織Foodwatch已提起訴訟，指控廠商及政府反應過慢。法國有8個家庭表示，嬰兒在飲用召回公告中點名的奶粉後，出現嚴重消化問題，他們已加入訴訟行列。