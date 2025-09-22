樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
法國首富批經濟學家祖克曼想「摧毀經濟」 引發左翼陣營強烈反彈
（法新社巴黎21日電） 法國首富、精品業大亨阿爾諾（Bernard Arnault）稱一名提出富人稅計畫的學者為「極左派分子」，並指他想要「摧毀法國經濟」後，法國左翼人士今天對此言論表示強烈不滿。
在法國面臨削減不斷膨脹的債務和預算赤字的壓力之際，法國經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）建議對財富超過1億歐元的頂級富裕階層課徵至少2%的最低稅率。 這個構想受到包括社會黨在內的左翼人士熱烈支持，而新任總理勒克努（Sebastien Lecornu）可能需要社會黨支持，才能確保他的政府能夠繼續運作。 但此計畫遭到右翼人士譴責，他們擔心這可能迫使富人逃離法國。
阿爾諾在給英國「星期日泰晤士報」（Sunday Times）的聲明中說：「這顯然不是技術或經濟上的辯論，而是想要摧毀法國經濟的明確企圖。」 阿爾諾家族財富目前據「富比世」（Forbes）估計為 1570億美元（約新台幣4.7兆元）。阿爾諾形容祖克曼「首先是個極左派分子…他用一種備受爭議的偽學術能力，來推行他的意識形態（旨在摧毀唯一能造福所有人的自由經濟）。」
阿爾諾所領導的酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）旗下擁有路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Dior）和酩悅軒尼詩（Moet Hennessy）等品牌。他長期以來一直強調，自己及旗下企業向法國政府繳納稅款的重要性。
針對阿爾諾的言論，社會黨領袖弗和（Olivier Faure）在社群媒體X寫道：「摧毀我們經濟，甚至摧毀我們社會的，是那些超級富豪的愛國心蕩然無存。他們向國家求助，卻拒絕承擔任何形式的社會責任。」 綠黨黨魁彤德利耶（Marine Tondelier）說：「我們已接近目標，而他（阿爾諾）開始緊張了。」她帶著諷刺的語氣說：「說實話，談到這個議題時，他確實有很大的利益衝突。」
根據祖克曼，若針對1800戶家庭徵收這項稅，每年可望帶來約200億歐元（約新台幣7100億元）。
