法國麻醉師涉嫌針藥中加料 毒害 30 病人累死 12 人 動機只為演嘢

麻醉科醫生 Frederic Pechier 涉嫌在 30 名病人接受手術時落毒，害死其中 12 人。 （Le 20h – France Télévisions 報道畫面）

法國一名麻醉科醫生被控蓄意毒害 30 病人，造成 12 人死亡。案件涉及兩間診所，涉事時間長達九年。雖然指控如此嚴重，但被告一直沒有被羈押，只是受到監視。其中一宗個案的病人在手術後未能甦醒過來，被告遂給她注射藥物，結果病人一度昏迷不醒，事後發現藥劑中含有超標一百倍的鉀。

受害人 4 至 89 歲

被告是 53 歲的 Frederic Pechier，案發時期在法國 Besancon 兩間診所工作。涉案 30 名病人年齡由 4 至 89 歲，其中 12 人已離世。Pechier 在同事眼中是一位很有才華的醫生，但同事被質疑他會故意促使病人心臟病發，以展示他復甦的技術，並藉此貶低同事。

30 宗個案為期 2008 至 2017 年，涉及 150 個民事單位。觸發當地執法部門注視的一宗個案發生於 2017 年，36 歲的 Sandra Simard 在 Saint-Vincent 診所接受例行脊椎手術，由另一位麻醉師 Anne-Sophie Balon-Dole 替她麻醉。手術途中，Simard 突然心跳停頓，Pechier 隨即介入，替她注射葡萄糖酸鈣。

其中一名受害人 Sandra Simard，懷疑被 Pechier 偷偷注射過量鉀入體內，手術中一度心跳停頓。 （Le 20h – France Télévisions 報道畫面）

此後五日，Simard 一直處於昏迷狀態，即使其後甦醒過來，仍持續患有永久的腦部損傷。事後發現，Simard 接受的靜脈注射藥物含有超標一百倍的鉀。負責案件的檢察官指出，案中的靜脈注射袋被 Pechier 做過手腳，目的是引發病人心跳停頓，他就可以在同事面前展露身手「拯救」病人。

否認控罪：「毋須為家屬痛苦負責」

最細小的 4 歲受害人 Teddy 在 2016 年一次例行扁桃腺手術期間，兩度心臟驟停，懷疑是因為 Pechier 在靜脈注射藥物中混入異物。Teddy 其後雖然甦醒過來，但從此患上神經系統疾病。

案件今日（8 日）開審，Pechier 否認所有控罪，檢察官形容案件是在法國司法史上前所未有，預計要審訊至今年 12 月。他早前曾接受當地電視台 RTL 訪問，堅持自己對受害人家屬承受的痛苦毋須負責。本身育有三名子女的 Pechier 一直未受扣留，只須接受司法監視。

其中一位已故受害人的女兒 Amandine Iehlen 則說，等待這天來臨足足十七年了；她的父親在 53 歲（2008 年）接受腎臟手術時心臟驟停，驗屍報告發現他被注射過量麻醉劑利多卡因（lidocaine）。