法國麻醉醫生涉嫌毒害30人致12死 拒為受害家屬痛苦負責
（法新社法國貝桑松8日電） 法國麻醉醫生裴希耶（Frederic Pechier）被控蓄意毒害30名兒童及成人病患，導致其中12人喪生。他今天出庭受審前表示，他不對受害者家屬的「痛苦」負責。
法新社報導，裴希耶現年53歲，曾在法國東部城市貝桑松（Besancon）兩家診所擔任麻醉醫生，2008年至2017年間，多名病患在可疑情況下心臟驟停，其中12人搶救無效身亡。
據報導，裴希耶被控蓄意引發病患心臟驟停，藉此炫耀自己的急救能力，並打擊同事的聲譽。裴希耶若罪名成立，將面臨終身監禁。
裴希耶涉嫌毒害的最年輕受害者事發時年僅4歲，在2016年一次扁桃腺切除手術中兩度心臟驟停，但幸運存活。
裴希耶今天出庭受審。他在稍早受訪時被問及出庭受害者家屬所承受的痛苦。他回應說：「我完全理解，但另一方面，我不對他們的痛苦負責。」
