Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Moncler激減低至5折 反季囤貨必買「法國羽絨之王」！$6,XXX入手羽絨外套、聯名Palm Angels系列只需6折

很多網店已經開始夏季大促銷，潮人最愛逛的END. Clothing也不例外。當中被稱為羽絨之王的法國頂級時裝品牌Moncler加入了這次的減價行列。今次優惠最低至5折，竟然$6,129就可以買到羽絨背心、$6,825就買到男裝羽絨外套，雖然香港已踏入炎炎夏日，但這個價錢絕對是反季囤貨必買之選。剩下的款式和碼數不多，手快有手慢無，即Click以下連結入手精品羽絨吧！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

按此查看更多Moncler優惠

羽絨界勞斯萊斯 要價不菲仍經常賣光！

Moncler於1952年成立於法國，至今已73年仍在全球屹立不搖，在羽絨服界更佔有一席之地，連名人明星都搶着穿。品牌專門替喜愛戶外運動人士，打造品質好且設計出眾的運動裝備。當中羽絨系列更是品牌中的皇牌，售價通常都需要港幣上萬元，難怪時裝界稱其為「羽絨界勞斯萊斯」。不少明星如流行天后Madonna、潮流教主「菲董」Pharrell Williams、Justin Bieber、Hailey Bieber等都是Moncler的粉絲，連最近話題人物Brooklyn Beckham及Nicola Peltz都穿上了Moncler拍畫報，兩人都超美超有氣質。

按此查看Moncler羽絨

潮流教主「菲董」穿上Moncler

Justin Bieber、Hailey Bieber也喜歡Moncler

Moncler羽絨其中最大的特色就是選用奢華的面料製成，包括珍貴的羊毛和羊絨混紡面料、美麗諾羊毛（Merino Wool）、奢華緞面布料等，從用料就能感受到品牌的堅持。Moncler的每一件羽絨都有著精密的縫紉及填充技巧，不僅有超強保暖效果，而且還輕巧而實用。

按此查看Moncler羽絨

Moncler低至5折！超抵價錢入手羽絨

心動想入手Moncler預備寒冷天氣嗎？這次END. Clothing減價，不僅有經典款式，還有Moncler Genius計劃下產生的聯名款式Moncler Genius x Palm Angels Cherit Jacket，百搭易襯，屬於無論何時穿都不會過時的款式，6折後$9,720，是值得投資的款式！同系列的背心原價上萬元，折後只需$6,129，也非常抵買。女裝款私心推介穿起來很美的Selle Light Washed Nylon Jacket，白色穿起來會反光，顯得人很有氣色，打卡也十分好看！最值得入手是一款鵝絨填充的亮麗黃色羽絨，5折後只需$6,825買到，碼數適合男士。在END. Clothing入手，訂單滿$2,500即可免運費，還可以在14天內享受退換貨服務。提提大家，很多羽絨服已經斷碼了，但款式選擇比上次減價還要多，大家快來尋寶吧！

Moncler Corduroy Padded Jacket

7折特價：$12,495｜ 原價：$17,850

SHOP NOW

Moncler Corduroy Padded Jacket

Moncler Genius x Palm Angels Fieldrush Jacket

6折特價：$10,830｜ 原價：$18,050

SHOP NOW

Moncler Genius x Palm Angels Fieldrush Jacket

Moncler Genius x Palm Angels Cherit Jacket

6折特價：$9,720｜ 原價：$16,200

SHOP NOW

Moncler Genius x Palm Angels Cherit Jacket

Moncler Selle Light Washed Nylon Jacket

7折特價：$9,041｜ 原價：$12,915

SHOP NOW

Moncler Selle Light Washed Nylon Jacket

Moncler Genius x Palm Angels Haunani Jacket

6折特價：$8,181｜ 原價：$13,635

SHOP NOW

Moncler Genius x Palm Angels Haunani Jacket

Moncler Genius 2 Moncler 1952 Hooded Jacket

5折特價：$6,825｜ 原價：$13,650

SHOP NOW

Moncler Genius 2 Moncler 1952 Hooded Jacket

Moncler Genius x Palm Angels Gwenyth Vest

6折特價：$6,129｜ 原價：$10,215

SHOP NOW

Moncler Genius x Palm Angels Gwenyth Vest

Moncler Genius x Palm Angels Crew Sweat

6折特價：$4,890｜ 原價：$8,150

SHOP NOW

Moncler Genius x Palm Angels Crew Sweat

Moncler Genius x Palm Angels Beanie

6折特價：$1,404｜ 原價：$2,340

SHOP NOW

Moncler Genius x Palm Angels Beanie

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

夏日爆紅Reformation仙女裙低至19折！$363起買到/連BLACKPINK Lisa、Taylor Swift都搶著穿

山系型人必搶 Patagonia減價55折起！低至$264入手T恤/皇牌Fleece外套$629+免運費貼士

FWRD香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年8月最新優惠/免費退貨/香港運費攻略