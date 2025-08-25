潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
Moncler激減低至5折 反季囤貨必買「法國羽絨之王」！$6,XXX入手羽絨外套、聯名Palm Angels系列只需6折
Moncler也加入了減價行列，今次優惠最低至5折，竟然$6,XXX就買到羽絨！即看內文：
很多網店已經開始夏季大促銷，潮人最愛逛的END. Clothing也不例外。當中被稱為羽絨之王的法國頂級時裝品牌Moncler加入了這次的減價行列。今次優惠最低至5折，竟然$6,129就可以買到羽絨背心、$6,825就買到男裝羽絨外套，雖然香港已踏入炎炎夏日，但這個價錢絕對是反季囤貨必買之選。剩下的款式和碼數不多，手快有手慢無，即Click以下連結入手精品羽絨吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
羽絨界勞斯萊斯 要價不菲仍經常賣光！
Moncler於1952年成立於法國，至今已73年仍在全球屹立不搖，在羽絨服界更佔有一席之地，連名人明星都搶着穿。品牌專門替喜愛戶外運動人士，打造品質好且設計出眾的運動裝備。當中羽絨系列更是品牌中的皇牌，售價通常都需要港幣上萬元，難怪時裝界稱其為「羽絨界勞斯萊斯」。不少明星如流行天后Madonna、潮流教主「菲董」Pharrell Williams、Justin Bieber、Hailey Bieber等都是Moncler的粉絲，連最近話題人物Brooklyn Beckham及Nicola Peltz都穿上了Moncler拍畫報，兩人都超美超有氣質。
Moncler羽絨其中最大的特色就是選用奢華的面料製成，包括珍貴的羊毛和羊絨混紡面料、美麗諾羊毛（Merino Wool）、奢華緞面布料等，從用料就能感受到品牌的堅持。Moncler的每一件羽絨都有著精密的縫紉及填充技巧，不僅有超強保暖效果，而且還輕巧而實用。
Moncler低至5折！超抵價錢入手羽絨
心動想入手Moncler預備寒冷天氣嗎？這次END. Clothing減價，不僅有經典款式，還有Moncler Genius計劃下產生的聯名款式Moncler Genius x Palm Angels Cherit Jacket，百搭易襯，屬於無論何時穿都不會過時的款式，6折後$9,720，是值得投資的款式！同系列的背心原價上萬元，折後只需$6,129，也非常抵買。女裝款私心推介穿起來很美的Selle Light Washed Nylon Jacket，白色穿起來會反光，顯得人很有氣色，打卡也十分好看！最值得入手是一款鵝絨填充的亮麗黃色羽絨，5折後只需$6,825買到，碼數適合男士。在END. Clothing入手，訂單滿$2,500即可免運費，還可以在14天內享受退換貨服務。提提大家，很多羽絨服已經斷碼了，但款式選擇比上次減價還要多，大家快來尋寶吧！
Moncler Corduroy Padded Jacket
7折特價：$12,495｜
原價：$17,850
Moncler Genius x Palm Angels Fieldrush Jacket
6折特價：$10,830｜
原價：$18,050
Moncler Genius x Palm Angels Cherit Jacket
6折特價：$9,720｜
原價：$16,200
Moncler Selle Light Washed Nylon Jacket
7折特價：$9,041｜
原價：$12,915
Moncler Genius x Palm Angels Haunani Jacket
6折特價：$8,181｜
原價：$13,635
Moncler Genius 2 Moncler 1952 Hooded Jacket
5折特價：$6,825｜
原價：$13,650
Moncler Genius x Palm Angels Gwenyth Vest
6折特價：$6,129｜
原價：$10,215
Moncler Genius x Palm Angels Crew Sweat
6折特價：$4,890｜
原價：$8,150
Moncler Genius x Palm Angels Beanie
6折特價：$1,404｜
原價：$2,340
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
夏日爆紅Reformation仙女裙低至19折！$363起買到/連BLACKPINK Lisa、Taylor Swift都搶著穿
山系型人必搶 Patagonia減價55折起！低至$264入手T恤/皇牌Fleece外套$629+免運費貼士
其他人也在看
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 2 天前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 20 小時前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
渾水專欄│銀行吹哨風波 真相依舊迷霧重重（渾水）
招商銀行香港分行前員工 Toby Yuen 早前在社交媒體 Threads 「爆料」，自稱任職期間揭發銀行內部存在違規操作，隨即遭到報復性解僱，甚至不僅被招商銀行封殺，整個香港乃至國際銀行業也聯手排擠他。Yahoo財經專欄 ・ 20 小時前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 1 天前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
關稅下為何美國通脹還未狂飆？經濟學家揭4大原因
儘管美國總統特朗普在今年對數十個美國貿易夥伴密集加徵一系列新關稅，但令許多經濟學家始料未及的是，美國各地的商品和服務價格至今仍保持相對穩定，尚未出現預期中的大漲情形。鉅亨網 ・ 1 天前
美國Cracker Barrel 餐廳改Logo為何激嬲「侵粉」？市值仲單日蒸發7億
美國連鎖餐廳 Cracker Barrel 更換經典 Logo，引發顧客反彈，股價單日急跌逾 7%，市值蒸發約 7 億港元，反映企業在懷舊顧客與新世代市場之間的兩難。Yahoo 地產 ・ 1 天前
特朗普不滿再出手！美財政部副部長法爾肯德被迫離職
據知情人士透露，美國財政部副部長法爾肯德（Michael Faulkender）本週已正式宣布離職。原因在於美國總統特朗普認為，他與自己「2.0 任期」的政策願景並不契合。鉅亨網 ・ 18 小時前
泡泡瑪特 mini 版 Labubu 下周四發售 每個79元人民幣
剛染藍的泡泡瑪特(9992.HK)宣布,mini 版 Labubu 新品將於下周四(28日)晚上10時線上發售,線下發售時間為翌日即8月29日。單個盲盒售價為79元人民幣(下同)。infocast ・ 2 天前
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
蘇寧大埔超級城店進行Apple iPad及MacBook清貨優惠，Apple iPad及MacBook清貨優惠低至57折，優惠產品限量發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
鮑威爾在傑克遜霍爾年會的發言被解讀為將減息一次 之後則不好說
【彭博】— 在一個意見分歧的聯儲局，主席鮑威爾周五為9月降息打開了大門後，推動減息的政策制定者似乎即將如願以償。Bloomberg ・ 1 天前
楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光 面容痛苦被扶走 送院後報平安：我沒事
台灣歌手楊宗緯昨日（8月23日）在西寧出席《動聽音樂超級Live演唱會》時，發生墮台嚴重意外！現場歌迷拍下事發一刻...Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
外國調查證實Gen Z帶父母返工 揭示請Gen Z性價比高？
香港有句說話叫「帶埋阿媽返工」，最近外國有一項調查，證實Gen Z真係有類似現象—調查中有77%受訪Gen Z打工仔，曾經帶父母協助見工，73%甚至由父母幫手返工，完成工作任務，僱主請一個變成請三個Yahoo財經 ・ 23 小時前
長和旗下Cenovus斥逾440億購MEG
長和（0001.HK）與李氏家族作為單一最大股東、合共持股約30%的加拿大第二大上游石油和天然氣生產商Cenovus Energy，於周五（22日）宣布就收購加拿大同業MEG Energy Corp.達成最終安排協議，現金及股票交易價值79億加幣（約443.9億港元），包括承擔的債務。據了解，收購完成後，以產量收入計算，Cenovus有可能成為加拿大最大的油公司。信報財經新聞 ・ 2 天前
自助餐買一送一優惠｜香港W酒店KITCHEN自助餐快閃 人均$317起食麵包蟹/澳洲和牛肩胛肉/泰式羅勒烤魷魚
對於追求高性價比的香港食家而言，一場集星級環境、新鮮食材與實惠價格的自助餐當然值得大推；靚靚海景、新鮮海鮮，加上大師級的手藝，絕對值得一試！Klook突發推出香港W酒店KITCHEN餐廳自助餐買一送一限時優惠！無論是午間的海陸盛宴，還是夜間的泰式主題體驗，人均低至$317起，更有指定飲品無限暢飲！Yahoo Food ・ 1 天前
全球經濟難逃降溫？專家從六大問題剖析特朗普關稅戰
全球目前有英國、越南、印尼、日本、菲律賓、歐盟和南韓等 7 個國家跟地區與美國達成關稅協議，合計佔美國進口總額逾四分之一的份額，適用關稅稅率普遍在 15%-20% 的高位區間浮動，僅英國憑藉特殊談判地位獲得 10% 的優惠稅率，更值得關注的是，美國依據 232 條款對不同產業實施差異化關稅減免鉅亨網 ・ 14 小時前