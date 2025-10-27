法國 12 歲少女遭性虐殺 27 歲女子被判終身監禁 右翼政客藉事件批評移民政策︱Yahoo

優惠

尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二　人均低至 $315 歎大閘蟹

達維耶遇害時年僅 12 歲。
達維耶遇害時年僅 12 歲。

【Yahoo新聞報道】法國巴黎一名 27 歲女子因強姦及殺害 12 歲女童達維耶（Lola Daviet）被判終身監禁，成為法國首名獲此極刑的女性，被裁定至少須服刑 30 年。這宗案件震驚全國。

綜合外媒報道，兇手本基雷德（Dahbia Benkired）於 2022 年 10 月在巴黎東北部殺害達維耶。當時達維耶返家途中被本基雷德引誘至其姊姊分租的單位內，期間遭性侵及以剪刀和刀割傷。本基雷德再以膠帶纏綁達維耶全身及頭部，導致她窒息死亡。達維耶的屍體其後被發現於寓所庭院內的膠箱中。

達維耶的哥哥及母親。(Photo by Louis SIBILLE and Arnaud RICHARD / AFPTV / AFP)
達維耶的哥哥及母親。(Photo by Louis SIBILLE and Arnaud RICHARD / AFPTV / AFP)

控方形容「這是真正的酷刑」

審訊中，控方形容案件極為殘酷，指「這是真正的酷刑」，並強調被告沒有精神疾病，只具「反社會人格特徵」，因此不存在可改變的治療方案。陪審團與三名法官最終一致決定判處終身監禁。

宣判時，法官指出，法院在量刑時考慮了「受害者及其家人所承受的難以形容的心理創傷」。被告在裁決前曾向法庭表示「我請求原諒，我做的事是可怕的，這是我唯一要說的」。達維耶的母親在庭外表示，「我們相信正義，也得到了正義」。

右翼政客藉事件批評移民政策

本基雷德原是阿爾及利亞人，持學生簽證入境法國，但未有按期續簽。她曾於 2022 年 7 月在巴黎機場被截查，並接獲 30 天離境通知。案件引起法國政壇關注，多名右翼及極右翼政客藉事件批評移民政策。法國司法部長 Gérald Darmanin 批評這些政客「言語欠缺分寸」，並呼籲他們反思言論後果。

達維耶的父母曾公開呼籲，勿將女兒的姓名或影像用作政治用途。其父已於 2024 年逝世，終年 49 歲。

