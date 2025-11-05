法國35歲男子駕車撞行人釀10傷 被捕時喊真主至大

【Now Sports】熱刺周二發表聲明，證實早前傳出被人在倫敦街頭持槍威脅的英超球員，正是該隊後衛烏度治。包括BBC及《泰晤士報》等早前報道，一名英超球員9月時在倫敦街頭遭到持槍勒索和威脅，後來有傳受害者就是烏度治（Destiny Udogie），而持槍者則是一名體育經理人，後者兩日後已被警方拘捕，並以非法持有槍械、勒索和無牌駕駛等罪名被起訴，目前獲准保釋，調查仍在進行中。熱刺周二發表聲明，證實了傳聞：「自事件發生以來，我們一直在為烏度治及其家人提供幫助，並將會持續這樣做。鑒於事件已進入法律程序，我們不會發表更多評論。」熱刺於2022年夏天簽下烏度治，隨後被借回他的前球會烏甸尼斯，直至2023/24年球季才正式加盟，迄今已為球隊出賽76場，而今季面對史賓斯的競爭，所踢的10場比賽中只有4場正選，包括剛剛大勝哥本哈根4:0的歐聯比賽。

