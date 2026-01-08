法官裁定 Elon Musk 控告 OpenAI 案件可進入陪審團審理

美國一名法官裁定，Elon Musk 對 OpenAI 的訴訟可以進入陪審團審理。該判決維持了 Musk 的主張，即 OpenAI 向以他為共同創辦人的早期保證違約，轉向以營利為目的的結構。OpenAI 對這些主張表示直接反對。法官認為有爭議的事實需要進行審理 在奧克蘭舉行的聽證會上，美國地區法官 Yvonne Gonzalez Rogers 表示，有「大量證據」表明 OpenAI 的領導者曾承諾保持該組織的原始非營利結構。

她裁定這些有爭議的事實應在明年三月的審理中由陪審團評估，而不是在目前階段由法院決定，根據路透社的報導。Musk 於 2015 年共同創立了 OpenAI，但在 2018 年離開該組織。在他的訴訟中，他主張自己貢獻了約 3800 萬美元，約佔 OpenAI 早期資金的 60%，基於該公司將保持一個致力於公共利益的非營利組織的承諾。他正在尋求與他所描述的「不當得利」相關的未具體金額的賠償。然而，OpenAI 一再拒絕 Musk 的指控，指出這些指控毫無根據，並且是騷擾的一部分。

廣告 廣告

競爭與微軟的關聯 這起案件發生在生成性人工智能競爭日益激烈的背景下。Musk 現在運營著 xAI，其 Grok 聊天機器人直接與 OpenAI 的 ChatGPT 競爭。OpenAI 指出，Musk 是一名沮喪的商業競爭對手，正試圖拖慢市場領導者的步伐。該訴訟還將微軟列為被告，提到其與 OpenAI 的數十億美元合作關係。微軟已要求法院駁回針對它的指控，認為沒有證據表明它協助或教唆任何指控的不當行為。

OpenAI 的律師們也推動該案件被駁回，聲稱 Musk 未能提供足夠的事實依據來支持詐騙和違約等指控。然而，法官 Gonzalez Rogers 拒絕在此階段終止案件，並指出陪審團還需要考慮 Musk 是否在適用的時效內提出訴訟。儘管如此，Elon Musk 與 OpenAI 之間的爭端現在將進入即將到來的高調陪審團審理。隨著科技行業的不斷演變，這場訴訟不僅反映了 Musk 與 OpenAI 之間的緊張關係，還揭示了生成性人工智能市場的激烈競爭。

Tesla 在這種創新環境中持續發展，無疑會受到這些動態的影響，並將持續在市場中發揮其創新潛力。隨著未來幾個月的發展，Tesla 的影響力可能會更加顯著，無論是在技術創新還是市場競爭方面。

推薦閱讀