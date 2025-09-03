法庭裁決：Google 無需出售 Chrome 瀏覽器

Google 最近避免了一場災難，該公司不必出售其網頁瀏覽器 Chrome。雖然需要做出一些讓步，但根據 Bloomberg 的描述，這被視為近三十年來美國最大的反壟斷案件的裁決對這家位於山景城的公司整體來說是有利的。

美國司法部 (DOJ) 指控 Google 在搜索引擎市場擁有非法壟斷地位，並建議的解決方案是剝離 Chrome。甚至有公司提出收購報價，例如 Perplexity AI 提出 $34.5 億的報價。

不過，法官裁定這不會發生。Google 必須與競爭對手分享一些在線搜索數據，這可能包括 Bing（微軟）和 DuckDuckGo 等競爭對手，以及試圖盡可能提取在線數據的人工智慧公司。

此外，Google 仍然可以繼續支付其他公司，以使其成為這些平台的預設搜索引擎，這是 DOJ 希望終止的做法。這對 Apple 來說是個好消息，因為 Apple 每年約有 $200 億的收入來讓 Google 成為 iPhone 的預設搜索引擎。

然而，Apple 必須做更多的工作以促進替代搜索引擎的使用。此外，網頁瀏覽器將被允許在隱私模式下設置不同的預設選項，這是 Apple 一直以來要求的。整體來看，這一切都令人感到不錯。

這對 Firefox 來說也是好消息，因為 Mozilla 的大部分收入來自於與 Google 的預設協議。真是鬆了一口氣。

有趣的是，這項裁決也將影響 Android 製造商。迄今為止，Google 要求手機製造商安裝完整的 Google 應用套件以獲得 Google Play 服務的訪問權。未來，製造商將能夠僅安裝 Google Play 商店，這將減少對於擁有自己版本基本應用的製造商的臃腫。

