法式生活風尚薈萃香港：Taste France 主題館於《美酒佳餚巡禮2025》呈獻法國美食與文化魅力

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月5日 - 延續上年的熱烈迴響，Taste France 主題館再度華麗登場《香港美酒佳餚巡禮2025》，傾情呈獻更豐富的法國美食、匠心品牌與文化體驗。活動於中環海濱盛大舉行，四天展期吸引了創紀錄的 163,000名本地市民與國際旅客，印證香港作為世界級美食天堂的地位日益提升。





Taste France Pavilion 1



Taste France 展館精心策劃，盡顯法國飲食文化的多元與優雅，邀請賓客踏上一場味覺與感官的法式旅程。從香檳、可麗餅到瑞士焗芝士及法式清酒，展館巧妙融合了傳統與創新，體現出法國的永恆魅力與當代風采。我們亦欣然宣布今年的社交媒體推廣了取得卓越成果，特別是與四位香港本地網絡紅人展開的精彩聯動。她們生動的敘事手法和吸引眼球的視覺內容，成功為「Taste France」展館注入法式美食魅力與生活風情，有效擴展了「Taste France」的品牌影響力，吸引大量觀眾親臨展館，並進一步提升了大眾對美酒佳餚巡禮的關注度與參與度。





Taste France Pavilion 2



第一站由La Crêperie（B101）展開，布列塔尼風味的鹹甜可麗餅搭配 Movenpick 莫凡彼雪糕，喚起對法國鄉土的溫馨回憶。VINHK（B102）則帶領賓客探索布根地與波爾多的經典酒莊，開啟一場品味法國風土的葡萄酒之旅。Evian（B103）低鈉純淨的天然礦泉水搭配細緻氣泡，為味蕾帶來清新一刻。Wine To Love（B104）則帶來法國清酒新風潮，包括乾型、半乾型與半甜型，更於週四（10月23日）推出「Double Up」優惠、$50電子優惠券及布根地紅酒抽獎活動。



不止如此，I LOVE BUBBLES（B201）以香檳品鑑致敬法國釀酒工藝與風土精神；Monsieur CHATTÉ（B202）則帶來正宗法國芝士、冷肉與醬料，招牌焗芝士品嚐活動吸引人潮不斷。Brets 法式薯片以100%法國馬鈴薯與精緻葵花油製成，酥脆可口；而 Kronenbourg 1664 則作為超過350年釀造歷史的法國第一啤酒品牌，邀請賓客舉杯同慶。





Taste France Pavilion 3



四天展期中，Taste France 展館不僅提供美酒美食，更融合了別開生面的趣味體驗與文化交流。每日登場的「艾菲爾鐵塔人」表演趣味十足，吸引大小朋友共襄盛舉。每小時舉行的工作坊與品嚐活動，包括布根地葡萄酒、無酒精搭配、芝士與魚子醬品鑑，深受賓客喜愛，場場爆滿。





Taste France Pavilion 4



無論是品嚐可麗餅、香檳，或與「鐵塔人」合照留念，Taste France 展館為賓客留下滿滿回憶與味蕾驚喜。隨著《美酒佳餚巡禮2025》圓滿落幕，Taste France 再次成功展現法國飲食文化的優雅、多元與生活美學，繼續譜寫其推廣法式生活風尚的精彩篇章。





參展品牌與贊助商：





關於 Taste France

Taste France 是由法國農業部於 2020 年推出的倡議，旨在透過卓越的飲食文化傳遞法國生活的精髓。這個計劃鼓勵全球大眾盡情品味法國多姿多彩的美食與飲品，彰顯法國在農業、食品製造和餐飲藝術方面無與倫比的專業，以及對健康、安全和環境卓越的承諾。



Taste France 的核心價值在於：每一口都體現出多樣性、真實性與可持續性的堅定承諾。



更多資訊請瀏覽官方網站：



https://tastefranceforbusiness.com/





雜誌平台：

https://www.tastefrance.com/



商務聯絡：

https://tastefranceforbusiness.com/contact/









