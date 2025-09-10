法式美學新境界 男士美容新潮流

隨著秋季的到來，肌膚進入了最佳的修復與煥新時期。男士選擇合適的美容方式，先評估自身膚質與目標，再建立日常基礎護理，按需求選擇針對性療程，並以長期維護確保成效與安全性 。關鍵優先順序是先做好防曬及夜間保養，之後依鬍鬚與毛孔問題。法國知名醫美品牌 EstheClinic 推出的「終極拉提緊膚HIFU」療程，為追求精緻外表的現代男士開啟了全新的美容護理選擇。





男性皮膚平均較女性厚約10 – 20%，且膠原密度與皮脂分泌更高，導致鬍後倒插毛、毛孔粗大與發炎風險更常見，老化樣貌也不同 。研究顯示男性皮膚厚度自約 20 歲起線性下降，與膠原流失相關，意味著早期預防與緊緻策略的價值更高 。EstheClinic 的 HIFU 療程 為現代男士提供了一個既有效又不失面子的美容解決方案。

廣告 廣告





三重深度科技，精準鎖定男士肌膚需求

EstheClinic 的終極拉提緊膚 HIFU 採用高強度聚焦超聲技術，能夠精準傳遞熱能至肌膚的三個關鍵深度層位：1.5mm、3mm 及 4.5mm。這種多層次的治療方式確保了從表層到深層的全面改善，啟動膠原新生並緊緻支撐組織。





對於男性肌膚而言，這項技術具有特殊意義。男性肌膚通常比女性厚約 25%，膠原蛋白含量更高，但隨著年齡增長，膠原流失的速度也更快。HIFU 的深度穿透能力恰好能夠有效觸及男性較厚的肌膚結構，實現真正的深層修復。

針對男士的專屬優勢

零復原期設計對忙碌的職場男士來說尤為重要。現代男性往往工作繁忙，難以抽出大量時間進行複雜的美容護理。HIFU 療程可讓男士在午休時間完成治療，隨即回到工作崗位，完全不影響正常的商務與社交活動。男性面部輪廓的特點是線條分明、立體感強，HIFU 療程能夠精確勾勒與定義輪廓，強化男性獨有的陽剛魅力。特別是針對男士常見的下顎線鬆弛、頸部細紋等問題，都能獲得顯著改善。





自然而持久的改善過程

HIFU療程的效果呈現方式特別適合男性的審美心理。多數人於首療後即感到即時緊緻，這種立竿見影的效果能夠立即提升男士的信心。隨後在數日內會感受到更明顯的拉提效果，而真正的深層改善則在 1 - 3 個月內逐步顯現，並於 3 - 6 個月達至效果高峰。

拉提並緊緻肌膚：改善肌膚鬆弛，重現年輕緊緻狀態

促進膠原蛋白補充：從根本上改善肌膚質地和彈性

勾勒與定義輪廓：強化男性面部線條的立體感

平滑細紋與皺紋：減少歲月痕跡，展現青春活力

分店：

中環｜中環擺花街8號16樓

西營盤｜西營盤西邊街38號明德山地下F鋪

尖沙咀｜尖沙咀海防道35-37號海利行9樓全層







