法律年度開啟典禮︱張舉能談黎智英案：要求釋放被告直接衝擊法治核心︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】終審法院首席法官張舉能今日（ 19 日）於法律年度開啟典禮致辭，主動提及黎智英及其公司涉及的刑事案件，表示法庭裁決鮮有可能令所有人滿意，香港司法制度的優勢在於恪守法律、公開透明並接受審視；香港法治「堅韌、穩固不衰」，不會因個別案件結果而動搖。他又指，有意見要求中止法律程序或提早釋放特定被告人，批評這類要求是衝擊法治核心。

張舉能強調，他不會評論案件的是非曲直，相關法律議題應留待司法程序解決。他表示完全尊重個人表達意見的權利，但認為任何嚴厲批評或相反意見，必須建基於細閱判案書及認真理解法庭論證，否則評論便缺乏意義。張舉能重申，法庭判案僅著眼於法律與證據，而非政治或政策等與法律無關的考慮因素。他稱法官秉持專業並謹守司法誓言，若在欠缺實據下指稱法官基於政治考量斷案，本質上是嚴重指控，此類空泛言論或反映批評者本身才具備政治考量。

對「法治已死」的說法感到厭倦

對於坊間經常出現的議論，張舉能認為不少人已對「法治已死」的說法感到厭倦。他形容香港的法治堅韌且穩固，並非個別案件的結果可以動搖，法治不可能因為法庭某天的判決結果而「一朝生，二朝喪，三朝又復生」。他強調，法庭裁決鮮能令所有人滿意，但司法制度的優勢在於恪守法律，並保持公開以接受社會審視。

針對有意見要求中止法律程序或提早釋放特定被告人，張舉能強調這類要求直接衝擊法治核心，因為法治的基本信念是沒有人能凌駕法律之上，法律平等適用於每個人，不因地位、職業或政治聯繫而有別。他同時提到針對法官的制裁威脅，認為這與貪腐賄賂一樣，都是企圖干預司法獨立及破壞公義的手段，在文明法治社會中不被容許。