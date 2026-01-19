法律年度開啟典禮︱毛樂禮：司法機構受不公平指責 公會發聲是「應有之義」︱Yahoo

香港大律師公會主席毛樂禮

【Yahoo新聞報道】 法律年度開啟典禮今日（19 日）舉行。香港大律師公會主席毛樂禮在致辭中表示，公會將會繼續就法治、司法獨立地運作和法律專業獨立性相關的事宜發聲。他表示，當司法機構遭受不公平指責，公會同樣會作出回應，形容這是「應有之義」，並指出一旦社會對司法制度出現錯誤觀感，會對香港及法律制度造成負面影響，對香港及市民只有害無益。

發聲是公會的宗旨、基因

毛樂禮指，公會將持續就法治、司法獨立以及法律專業獨立等核心事宜發聲。「這正是公會的宗旨，亦在我們的基因內。」

他稱，其中一個例子就是公會在關於《基本法》第 35 條所保障的憲制法律代理權事宜上的立場，去年公會對修訂《監獄規則》表達了意見。他認為，當司法機構遭受不公平指責時，公會發聲是應有之義，因為對司法制度產生錯誤觀感，對香港及市民均會造成負面影響。

他引述前主席林孟達在 2013 年的言論，提到當時法院判決已開始成為部分人的指責對象，而現時的情況比以往更加關切。他重申，公會對法官保持政治中立充滿信心，法官僅會考慮法律與證據，若單純因不滿意裁決結果而作出批評，既不公平也無助於促進法治。

籲行動者考慮帶來的觀感影響

毛樂禮在致辭中引述英國首席大法官休爾特的名言稱，公義不但要得到彰顯，且必須明顯地被看見，「如果當事人對法院或審裁處的公正性合理地存有懷疑，這將影響其判決的公信力，這是顯而易見的」。

他又引述社會學的湯馬士定理，說明社會公眾對事物的觀感會影響現實，就如關於銀行破產的謠言可能引發真正的擠提。他提到前任主席杜淦堃曾強調行動者必須考慮行動所帶來的觀感影響，並可能會不知不覺並無意中影響現實。

海外法官對外界觀感產生正面作用

賀輔明的海外非常任法官任期已獲延續至 2028 年初，而來自新西蘭的傑出法學家楊偉廉亦於去年夏天獲任命。毛樂禮相信，海外法官的參與使終審法院得以從普通法世界的頂尖法學家的經驗中得益，確保裁決符合普通法普遍認可的原則；海外非常任法官的存在，亦對香港內外對司法機構的觀感產生正面影響。

關於法治與經濟的關係，毛樂禮引用國際研究指出，法治與經濟增長之間存在實證支持的牢固關係，法治指數每上升 1 點，人均本地生產總值便會增加 0.82% 。雖然全球各地的國際商事法庭數量激增，但香港法院的高質素與獨立性，正是香港作為仲裁中心取得成功的關鍵。他續稱，仲裁並非孤立存在，法院在處理撤銷裁決或執行許可申請時，其高效與獨立的形象至關重要。