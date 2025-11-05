法律界議員林新強不爭取連任 日後專注律師樓業務

【on.cc東網專訊】退選潮持續。法律界功能界別議員林新強宣布不競逐連任。他呼籲政府重視法律行業的發展，積極為法律界爭取權益，同時回應市民方方面面的訴求。累計29名議員棄選。

林新強今日(5日)在社交平台貼文，指經過考慮多種因素之後，尤其為了律師事務所的業務發展，決定不參選下一屆立法會。他指之所以能夠在過去4年中同時兼顧議員職責和律師事務所的工作，是因為有得力的合夥人幫忙管理律所。未來，他希望可以把更多時間和精力放在律所業務上，特別是國家給出了清晰的發展方向，即要打造國際一流律師事務所，亦要香港善用普通法的獨特優勢，為國家發展作出更大貢獻。

他又相信可以在律師事務所，利用他在法律專業以及立法會的經驗，培育新一代法律人才，為國家及香港，開創一條新道路。同時，他會繼續透過傳媒和議員發聲，監督政府的工作，並推動法律界的發展。

